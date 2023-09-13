Українців попередили про подорожчання бензину та ДП

До кінця вересня 2023 року бензин та дизельне паливо в Україні подорожчають на 2-3 гривні за літр. Про це українських водіїв попередив директор мережі АЗС Prime Дмитро Леушкін.

За його словами, українські АЗС масово переписуватимуть цінники у бік підвищення вже сьогодні, 13 вересня 2023 року. Справа в тому, що за останні 1-2 доби ціни на оптовому ринку зросли на гривню, і продовжуватимуть зростати.

Що сталося? Справа в тому, що продовжує зростати вартість нафти на світових ринках. Саудівська Аравія ще влітку скоротила видобуток нафти. Вона вважає за краще продавати менше нафти, але за вищою ціною. І США не змогли домовитися із Саудівською Аравією, щоб вона збільшила видобуток нафти. У результаті вартість нафти на світових ринках вже збільшилася до 90 доларів за барель і навіть перевищила цю позначку.

Підвищення світових цін на нафту вплинуло на ціни в Україні. Бензин та дизельне паливо стають дорожчими. Але якщо влітку мережі АЗС піднімали ціни потроху та поступово, то тепер цей процес проходитиме, як вважає Леушкін, швидше. Чому? Тому що оператори українського роздрібного паливного ринку вже не мають запасів дешевого палива, ввезеного за старими податками.

Нагадаємо, з 1 липня 2023 року в Україні запровадили довоєнні податки на паливо. На бензин та ДП акцизи тепер такі самі, якими вони були до початку повномасштабного вторгнення в Україну російських окупаційних військ. ПДВ на пальне також збільшили. Воно тепер становить 20%, а не 7%.

Але Дмитро Леушкін не відкидає, що нафта на світових ринках може подорожчати до 100 доларів за барель. І це спричинить нову хвилю підвищення цін на пальне в Україні.

Скільки коштує зараз паливо в Україні? Бензин А-95 у середньому по країні коштує 53,27 грн за літр, дизельне паливо – 52,87 грн за літр, а автогаз – 24,58 грн за літр. У деяких областях середня вартість бензину А-95 вже наближається до 56 гривень за один літр. Наприклад, у Чернівецькій та Хмельницькій областях.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що понад 30% бензину А-95 в Україні має значні порушення якості.