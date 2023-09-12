30% бензину А-95 в Україні має значні порушення якості, - дослідження

В Україні станом на вересень 2023 року понад 30% бензину А-95, що продають мережі АЗС, має значні порушення якості. Такого висновку в результаті масштабної перевірки палива дійшли експерти Інституту споживчих експертиз.

Бензин А-95 для перевірки взяли у 18 найбільших всеукраїнських мережах АЗС, у великих регіональних мережах АЗС, а також у невеликих мережах з районних центрів та маленьких міст.

Усі зразки перевірили у лабораторії за 4 параметрами: октанове число, вміст сірки, об'ємна частина ароматичних вуглеводнів та об'ємна частина бензолу.

Зелена зона (зразки відповідають Євро-5)

Бензин А-95 перевищує нормативи у мережах SOCAR, ОККО, WOG, AMIC, PARALLEL та ОВІС. Найбільший запас міцності за октановим числом – у SOCAR (96,6 одиниць за норми не менше 95 одиниць), ОККО та WOG (по 96,3 одиниць). Відмінні показники у AMIC (96,2) та PARALLEL (96,1 одиниць).

У мережах ОККО та WOG продають бензин А-95 з мінімальним вмістом сірки - 3 мг/кг та 5 мг/кг відповідно. Норматив – не більше 10 мг/кг. У бензині А-95 мереж SOCAR, AMIC та PARALLEL вміст сірки 6 мг/кг.

У всіх зразках значення ароматичних вуглеводнів у межах норми. Найменше – у бензині мережі WOG (24,6%). Об'ємна частина бензолу найменше у бензині компаній WOG та ОККО - 0,32 та 0,34 % відповідно.

Синя зона (зразки без порушень)

До цієї категорії потрапив бензин А-95 мереж УКРНАФТА, АВІАС+, UPG, MARSHALL, SHELL та NEFTEK. Вони відповідають стандарту Євро 5, але не мають запасу міцності, а деякі знаходяться близько до граничних норм.

Червона зона (зразки не відповідають нормам)

Бензин А-95 не відповідає стандарту у семи з 18 перевірених мереж АЗС. Так, у мережах 247 і KCEM під виглядом бензину А-95 продають бензин А-89.

У бензині мережі KCEM вміст сірки становить 529 мг/кг. Це в 50 разів більше за норму. У бензині мереж KCEM, АВІАС+, DNIPRO OIL GROUP спостерігається надто великий вміст бензолу.

В Україні наразі середня вартість бензину А-95 становить 53,27 грн за один літр, дизельного палива – 52,87 гривні за літр. Середня ціна автогазу – 24,58 грн за літр.

Нагадаємо, раніше Бюро економічної безпеки України викрило одну із мереж АЗС у продажу фальсифікованого бензину та дизельного палива.