В Україні ліквідували виробництво підробленого моторного мастила

У Волинській області правоохоронці виявили та ліквідували підпільне виробництво контрафактного моторного мастила, яке продавали під одним із відомих брендів. Про це повідомила прес-служба Бюро економічної безпеки України.

В Україні ліквідували виробництво підробленого моторного мастила

За даними досудового слідства, представники одного з відомих брендів моторної оливи звернули увагу, що у продажу з'явилися підробки. Контрафактна моторна олива продавалася під виглядом відомого бренду. Насправді вона не відповідає стандартам якості. За цим фактом Бюро економічної безпеки відкрило кримінальне провадження за ч. 1 ст. 229 КК України (Незаконне використання знаку для товарів та послуг).

Правоохоронці, отримавши дозвіл суду, провели кілька обшуків. Під час обшуків вони виявили та вилучили понад 6000 пластмасових ємностей з моторними мастилами відомих торгових марок, сировину для виготовлення моторної оливи, блокноти з чорновими записами, етикетки та контретикетки, кошти (понад 170 000 гривень, 2700 доларів, 6100 злотих), а також автомобіль, який використовували у незаконній діяльності. Загальна вартість вилученої контрафактної продукції перевищує 10 млн гривень.

Досудове слідство триває. Вирішується питання накладення арешту на вилучені товарно-матеріальні цінності. Встановлюються всі особи, які можуть бути причетними до цієї незаконної діяльності.

В Україні ліквідували виробництво підробленого моторного мастила

Підроблене моторне мастило завдає величезної шкоди двигуну автомобіля. Через неякісні присадки (а їх у підробленому мастилі взагалі може не бути) при високих температурах мастило стає рідким. Як результат - деталі погано змащуються та швидко зношуються.

Крім того, контрафактна моторна олива призводить до корозії внутрішніх деталей. Підсумок - забруднення двигуна та швидкий вихід його з ладу (приблизно через 20-30 тисяч км).

Тому при покупці моторної оливи потрібно бути особливо уважним. Насамперед звертайте увагу на упаковку, на її якість. Щоправда, підробка може бути дуже схожою на оригінал, її відразу не відрізниш. Каністра може бути добре скопійована. Вас має насторожити дуже низька ціна дорогої оливи. Врахуйте, що моторне мастило середньої цінової категорії підробляють значно рідше, тому що це не вигідно.

В Україні ліквідували виробництво підробленого моторного мастила

При покупці в магазині підробленого моторного мастила його неможливо розпізнати ні за кольором, ні за запахом. У запечатаній каністрі не можна розглянути розшарування продукту або випадання осаду. Та й під час експлуатації фальсифікат часто не одразу виявляє себе.

Нагадаємо, раніше ми розповіли про те, як визначити, що залив підроблене моторне мастило.


Максимов Віталій, Тудей





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