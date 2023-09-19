В Україні продаж електромобілів збільшився на 115%

За даними Інституту досліджень авторинку, у серпні 2023 року українці купили 5600 електромобілів. Це на 21,7% більше, ніж у липні 2023 року та приблизно на 115% більше, ніж за аналогічний місяць 2022 року.

Перше місце з продажу серед нових електромобілів в Україні у серпні 2023 року посів німецький електричний кросовер Volkswagen ID.4. На другому місці Volkswagen ID.6, на третьому – Audi Q8 e-tron, на четвертому – Toyota bZ4X, а на п'ятому – Honda e:NP1.

Також до десятки найпопулярніших нових електромобілів в Україні минулого місяця увійшли BYD Yuan Plus, Mercedes-Benz EQS, Honda M-NV, Honda e:NS1 та Hyundai Ioniq 6.

Найчастіше в Україну в серпні 2023 року ввозили наступні вживані електромобілі: Nissan Leaf, Volkswagen E-Golf, Tesla Model 3, Tesla Model Y, Renault Zoe, Tesla Model S, Volkswagen ID.4, Audi E-Tron, BMW i3 та Tesla Model.

Загалом із січня по серпень 2023 року в Україну ввезли 15 800 б/в електромобілів та 4 100 нових електромобілів. Здебільшого електрокари до нашої країни везуть із Європи, Китаю та США . Останнім часом збільшилася кількість електромобілів, які ввозяться в Україну з Китаю. Причому деякі моделі електрокарів ввозять так званим "сірим" імпортом. Наприклад, в Україні продається кросовер Honda M-NV, який випускають у Китаї. Але офіційно його до нашої країни не постачають.

До речі, Volkswagen ID.4 та Volkswagen ID.6, які займають перші місця з продажу на ринку нових електромобілів, також в Україну ввозять із Китаю. Їх там випускають на одному із заводів компанії Volkswagen.

Продаж електромобілів почав помітно збільшуватися в Україні навесні 2022 року після того, як російські окупанти посилили обстріли нафтобаз, міні-НПЗ та інших об'єктів цивільної інфраструктури. Українці почали частіше купувати електрокари через подорожчання бензину та дизельного палива. Крім того, продаж електромобілів в Україні збільшується через те, що не потрібно платити податки за їх розмитнення, а також через збільшення пропозицій на ринку.

Мабуть, продаж електрокарів в Україні продовжуватиме збільшуватися. Наприклад, через те, що підвищуються ціни на бензин та дизель.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні більше ніж 30% бензину А-95 не відповідає нормативам якості.