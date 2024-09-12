ЄС повинен переглянути тарифи для електромобілів з Китаю — прем’єр Іспанії

Європейський Союз повинен переглянути китайський тарифний план для електромобілів. Про це завив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, повідомляє Bloomberg.

ЄС повинен переглянути тарифи для електромобілів з Китаю — прем’єр Іспанії
Фото: pixabay.com

За словами Санчеса, ЄС повинен переглянути свій план введення додаткових тарифів до 36% на електромобілі китайського виробництва, заявивши, що блоку не потрібна торгова війна з Пекіном.

«Я повинен сказати вам прямо і відверто, що нам потрібно переглянути — всім нам, не тільки державам-членам, а й Комісії — нашу позицію щодо цього руху», — заявив Санчес, після чотириденної поїздки в Китай, в ході якої він зустрівся з президентом Сі Цзіньпіном.

«Нам не потрібна ще одна війна, в цьому випадку торгова», — сказав Санчес.

За його словами Іспанія готова допомогти шукати компроміс між сторонами.





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ЄС повинен переглянути тарифи для електромобілів з Китаю — прем’єр ІспаніїЄС повинен переглянути тарифи для електромобілів з Китаю — прем’єр Іспанії
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