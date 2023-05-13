Два регіони в Україні мають тарифи на паркування вищі, ніж у столиці: у Мінрегіонбуді проаналізували стан стоянок в країні

У більшості областей паркомати та в’їзні/виїзні термінали взагалі відсутні.

На початок 2023 року по всій Україні було облаштовано та діяло лише 6363 майданчиків для паркування автомобілів. Такі дані наводить Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури, інформує ZN.ua .

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У Мінрегіоні проаналізували стан сфери паркування в країні, середні тарифи, облаштування стоянок паркувальними автоматами тощо.

Згідно з даними міністерства, середній тариф по Україні на послуги з паркування транспортних засобів на сьогодні складає 7,82 гривні за 1 годину паркування.

Найвищий середній тариф на такі послуги у Львівській та Одеській областях по 25,00 грн/год, у місті Києві – 23,71 грн/год, у Закарпатській області – 20,00 грн/год.

На початок 2023 року в Україні (без урахування даних АР Крим, міста Севастополь, Луганської, Харківської та Херсонської областей) налічується 6363 майданчиків для паркування, з яких 4594 – відведених та 1769 – спеціально обладнаних.

Найбільша кількість таких майданчиків обладнано в місті Києві (1227), Дніпропетровській (1227), Полтавській (1229) та Львівській (442) областях, а найменша – у Запорізькій (27), Черкаській (57), Донецькій (62) та Миколаївській (67) областях.

З них налічується 2424 майданчики для платного паркування (1492 відведених та 932 спеціально обладнаних), що складає майже 38,1% від їх загальної кількості, а паркування на 3886 майданчиках (3067 відведених та 819 спеціально обладнаних) здійснюється безплатно.

При цьому лише 360 відведених майданчиків для платного паркування (24%) обладнані 267 паркувальними автоматами, а 53 спеціально обладнаних майданчиків для платного паркування (6% від їх загальної кількості) обладнано в’їзними/виїзними терміналами.

Майданчики для паркування, обладнані паркувальними автоматами, є у Дніпропетровській області (226), Івано-Франківській (15), Львівській (35), Миколаївській (3), Одеській області (1), Тернопільській області (14), Хмельницькій області (2), Черкаській (2), Чернівецькій (36) та Чернігівській (7) областях.

Проте в більшості областей паркомати та в’їзні/виїзні термінали взагалі відсутні.

На відведених майданчиках для платного паркування, обладнаних паркувальними автоматами, налічується 9161 місце для паркування, отже в середньому один такий автомат розрахований майже на 20 місць для паркування, що відповідає вимогам Правил паркування транспортних засобів.

Всього на майданчиках для паркування облаштовано більше 171 тис. місць для паркування, з яких майже 14,2 тис. місць призначені для паркування транспортних засобів інвалідів, що складає 8% від їх загальної кількості.

Найменшу частку місць для паркування транспортних засобів інвалідів обладнано в Закарпатській (2%), Чернігівській (2%) та Сумській (3%) областях. В Івано-Франківській, Київській, Вінницькій та Волинській областях по 4 відсотки.

У Миколаївській, Полтавській, Харківській областях та у місті Києві місця для паркування транспортних засобів інвалідів відсутні.

Можливість оплати за допомогою послуги “мобільне паркування” забезпечена на майданчиках для паркування у місті Києві (майже 8 тис. місць), у Дніпропетровській (6,24 тис. місць), Закарпатській (25 місць), Івано-Франківській (майже 1,1 тис. місць), Київській (36 місць), Львівській (1,5 тис. місць), Одеській (452 місця), Полтавській (майже 1,1 тис.місць), Сумській (40 місць), Хмельницькій (159 місць), та Чернігівській (202 місця) областях.

Обладнання й утримання майданчиків для паркування здійснює 901 суб’єкт господарювання, 107 з яких – комунальні підприємства (майже 12% від загальної кількості), 551 – приватні підприємства (понад 61,1% від загальної кількості) та 243 підприємств інших організаційно-правових форм господарювання (27% від загальної кількості).

Найбільша кількість підприємств, які здійснюють діяльність у сфері паркування транспортних засобів, налічується в місті Києві (281), Дніпропетровській (112) та Львівській (193) областях.