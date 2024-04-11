"Як в комп'ютерній грі" — військові розповіли про досвід використання MRAP Buchmaster

Австралійські броньовики стали серйозним аргументом в руках українських десантників.
© Facebook/Генштаб ЗСУ

2022-го року Австралія передала Україні десятки броньовиків типу MRAP Bushmaster. За словами військових, ці машини показали себе дуже гарно в боях на Сході та Півдні України. Про це йдеться в репортажі Армія TV, інформує ZN.ua.

Одним з операторів Bushmaster є 80-та бригада ДШВ. За словами військового на ім'я Олексій, керувати Bushmaster не складно. Броньовик створено для утримання протитанкових мін та засідок, а захист дозволяє екіпажу лишатися живим та неушкодженим.

"Немає нічого складного, коробка автомат. Автоматична підкачка. Я ніколи на праворульних не їздив, але нічого, звик", - каже військовий.

Здатність машини витримувати підриви мін забезпечується завдяки V-подібному днищу. Енергія від підриву розсіюється по сторонах. Олексій каже, що броньовик дійсно витримує підрив протитанкової міни. Бійці всередині можуть отримати контузію, але лишаються живими.

Бойовий модуль Bushmaster може мати різну зброю. В репортажі на машині було встановлено кулемет М240 калібром 7,62 мм. Також можна інтегрувати кулемет 12,7 мм або 40-мм автоматичний гранатомет Mk19. Управління відбувається дистанційно зсередини. Навідник "Кіпіш" каже, що керування нагадує гру.

"Модуль включається при роботі на позиції. Джойстик є, монітор. Кулемет заряджається дистанційно. Ти тут бачиш приціл, можна вести, стріляти як вдень, так вночі. Джойстик як в літаку: повертається вверх-вниз, все як в комп'ютерній грі", — розповів "Кіпіш".


Віталій Кононученко, ZN.ua





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"Як в комп'ютерній грі" — військові розповіли про досвід використання MRAP Buchmaster"Як в комп'ютерній грі" — військові розповіли про досвід використання MRAP Buchmaster
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