Рада посилила покарання за неправильне використання номерних знаків

В Україні посилили адміністративну відповідальність за використання неналежним чином автомобільних номерних знаків. Народні депутати Верховної Ради ухвалили відповідний закон №7365, свідчать дані сайту парламенту.

Рада посилила покарання за неправильне використання номерних знаків

Автори проекту закону №7365 виходили з того, що останнім часом в Україні водії стали частіше навмисне маскувати та приховувати номерні знаки. Так, часто водії покривають номерні знаки плівками, лаками, прозорими наклейками, що закривають один або кілька символів номерного знака.

Крім того, в Інтернеті можна купити пристрої, що під час руху змінюють номерні знаки. Іноді водії розміщують номерні знаки під певним кутом, через що камери автофіксації порушень ПДР не можуть їх зчитувати.

До того ж, деякі водії керують транспортними засобами, які взагалі не мають номерних знаків. Часто немає переднього знака у спортивних автомобілів.

Рада посилила покарання за неправильне використання номерних знаків

Тому закон №7365 передбачає запровадження нової статті 121-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення за управління ТЗ без номерного знака, з номерним знаком, який не відповідає встановленим нормам, закритим, брудним, перевернутим номерним знаком тощо. Штраф – 850 грн.

За використання номерних знаків правоохоронних органів та ЗСУ передбачається штраф у розмірі від 1700 гривень до 3400 гривень з позбавленням посвідчення водія на строк до 6 місяців.

Раніше стало відомо, що у мобільному додатку Дії з'явилися нові послуги для водіїв.


Максимов Віталій, Тудей





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