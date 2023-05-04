За допомогою кнопкових телефонів Nokia почали викрадати автомобілі

У деяких країнах світу, особливо в США, зловмисники останнім часом почали викрадати автомобілі за допомогою старих кнопкових телефонів з 1990-х років. Особливо популярним у автовикрадачів є Nokia 3310.

Цей спосіб викрадення автомобілів вигадали в США. Старий кнопковий телефон це просто оболонка. Усередині нього є мініатюрний пристрій, який дозволяє зловмисникам підключатися до системи керування автомобілем та блокувати її.

Підключаючи мобільний телефон із таким пристроєм до автомобіля, зловмисник натискає кнопку, яка автоматично відкриває замки та знімає всі блокування. Двигун заводиться без ключа. Для угону автомобіля в цьому випадку більше нічого не потрібно. У злочинців йде всього приблизно 10 або 15 секунд на те, щоб викрасти автомобіль.

Зловмисники підключаються до автомобілів через, наприклад, фари (їх виривають, щоб отримати доступ). Електронний блок керування машини довіряє всім пристроям, підключеним до шини датчиків CAN (Controller Area Network), та не перевіряє їх.

У США такі пристрої продають через сайти та Telegram-канали. Їх позиціонують як пристрої "швидкого запуску". Коштує такий пристрій від 2 700 до 19 600 доларів. Тобто, це досить дорогий пристрій. Проте покупці на нього є.

За допомогою кнопкових телефонів Nokia почали викрадати автомобілі

Як ефективно боротися з цим новим способом викрадення автомобілів – експерти з безпеки ще не вигадали. Звісно, є способи протидії. Потрібно, щоб автомобіль перевіряв усі внутрішні повідомлення, а не сліпо довіряв їм.

Слід зазначити, що в Україні під час війни з російськими окупантами почали частіше викрадати автомобілі під розбирання. Це пов'язано із високими цінами на запчастини. Якщо до війни найчастіше викрадали преміальні машини, то тепер – найпопулярніші моделі.

У 2022 році правоохоронці відкрили 4100 кримінальних проваджень за статтею 289 Кримінального кодексу України (Незаконне заволодіння транспортним засобом). У 2021 році – помітно менше (тоді було відкрито 2800 кримінальних справ за фактами угону ТЗ).

В Україні всі системи відеоспостереження зараз об'єднані в єдину систему. Це зроблено для того, щоб знизити кількість викрадень автомобілів.

Нагадаємо, раніше у Львівській області закрили підпільний завод, який у великій кількості випускав підроблений бензин та дизельне паливо. Це паливо продавали на заправках за ціною значно нижчою від ринкової.


Максимов Віталій, Тудей





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