В метро Києва почали демонтаж тунелю: коли відновлять рух поїздів
Станом на кінець квітня 2024 року відновлювальні роботи перегінного тунелю "Деміївська" – "Либідська" синьої лінії Київського метрополітену тривають. На будмайданчику розпочали його демонтаж, інформує
Про це поінформувала пресслужба столичної підземки.
Там зазначають, що для прискорення виконання робіт, фахівці провели часткове розкриття тунелю, влаштувавши технологічний отвір для того, щоб транспортувати назовні демонтований колійний бетон і подати необхідні матеріали.
Роботи тривають цілодобово. Зокрема, зараз відбувається розробка котловану з кріпленням третього ярусу, очищення залізобетонних поверхонь, а також видалення демонтованого бетону. Спеціалісти здійснюють хімічне закріплення ґрунтів затунельного масиву, готують поверхні тунелю для того, щоб додатково підсилити.
У Київському метрополітені нагадали про попередні висновки Науково-дослідної судово-експертної установи. Там вказано, що причиною виникнення загрози аварійної ситуації стали неякісні проєктні рішення, а також неякісне виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва конструкції тунелю аварійній ділянці.
Дослідження ще триває. Очікується, що остаточні висновки надійдуть після повного розкриття тунелю та додаткових обстежень.
"Роботи на будівельному майданчику проходять 24/7. Фахівці докладають максимум зусиль, аби відновити рух поїздів "синьою" лінією метро до кінця літа 2024 року", - йдеться у повідомленні.