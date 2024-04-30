В метро Києва почали демонтаж тунелю: коли відновлять рух поїздів

Станом на кінець квітня 2024 року відновлювальні роботи перегінного тунелю "Деміївська" – "Либідська" синьої лінії Київського метрополітену тривають. На будмайданчику розпочали його демонтаж, інформує Апостроф .

Про це поінформувала пресслужба столичної підземки.

Там зазначають, що для прискорення виконання робіт, фахівці провели часткове розкриття тунелю, влаштувавши технологічний отвір для того, щоб транспортувати назовні демонтований колійний бетон і подати необхідні матеріали.

Роботи тривають цілодобово. Зокрема, зараз відбувається розробка котловану з кріпленням третього ярусу, очищення залізобетонних поверхонь, а також видалення демонтованого бетону. Спеціалісти здійснюють хімічне закріплення ґрунтів затунельного масиву, готують поверхні тунелю для того, щоб додатково підсилити.

У Київському метрополітені нагадали про попередні висновки Науково-дослідної судово-експертної установи. Там вказано, що причиною виникнення загрози аварійної ситуації стали неякісні проєктні рішення, а також неякісне виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва конструкції тунелю аварійній ділянці.

Дослідження ще триває. Очікується, що остаточні висновки надійдуть після повного розкриття тунелю та додаткових обстежень.

"Роботи на будівельному майданчику проходять 24/7. Фахівці докладають максимум зусиль, аби відновити рух поїздів "синьою" лінією метро до кінця літа 2024 року", - йдеться у повідомленні.