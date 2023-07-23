Реєстрація авто з правим кермом: коли її дозволять в Україні

Це зможуть зробити лише окремі категорії громадян.

В Україні спростили процедуру перереєстрації транспортних засобів. Також в країні дозволили військовим реєструвати автомобілі з правим кермом під час воєнного стану. Відповідний законопроєкт №3164-IX "Про внесення змін до Закону України "Про дорожній рух" щодо надання дозволу військовослужбовцям у період дії правового режиму воєнного стану використовувати у дорожньому русі транспортні засоби з правим розташуванням керма" ухвалила Верховна Рада. Про це пише видання Auto24, інформує ZN.ua .

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Так, відповідно до документа, у період дії воєнного стану в Україні, а також протягом 90 днів після його скасування можна зареєструвати транспортні засоби з правим розташуванням керма. Закон набирає чинності з 1 серпня 2023 року.

Закон поширюється лише на ті авто, які надходять у військові частини та підрозділи силових відомств України, а саме:

Збройних Сил України

Служби безпеки України

Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації

Національної гвардії

Державної прикордонної служби

Управління державної охорони

Державної спеціальної служби транспорту

Міністерства внутрішніх справ

Національної поліції

Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту

Автомобілі можуть бути ввезені та передані цим підрозділам силовиків як гуманітарна допомога, благодійна допомога, міжнародна технічна допомога та/або за міждержавними угодами.