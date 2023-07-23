Реєстрація авто з правим кермом: коли її дозволять в Україні

Це зможуть зробити лише окремі категорії громадян.

В Україні спростили процедуру перереєстрації транспортних засобів. Також в країні дозволили військовим реєструвати автомобілі з правим кермом під час воєнного стану. Відповідний законопроєкт №3164-IX "Про внесення змін до Закону України "Про дорожній рух" щодо надання дозволу військовослужбовцям у період дії правового режиму воєнного стану використовувати у дорожньому русі транспортні засоби з правим розташуванням керма" ухвалила Верховна Рада. Про це пише видання Auto24, інформує ZN.ua.

Реєстрація авто з правим кермом: коли її дозволять в Україні
© freepik/freepik

Так, відповідно до документа, у період дії воєнного стану в Україні, а також протягом 90 днів після його скасування можна зареєструвати транспортні засоби з правим розташуванням керма. Закон набирає чинності з 1 серпня 2023 року.

Закон поширюється лише на ті авто, які надходять у військові частини та підрозділи силових відомств України, а саме:

  • Збройних Сил України
  • Служби безпеки України
  • Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації
  • Національної гвардії
  • Державної прикордонної служби
  • Управління державної охорони
  • Державної спеціальної служби транспорту
  • Міністерства внутрішніх справ
  • Національної поліції
  • Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту

Автомобілі можуть бути ввезені та передані цим підрозділам силовиків як гуманітарна допомога, благодійна допомога, міжнародна технічна допомога та/або за міждержавними угодами.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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