Реєстрація авто з правим кермом: коли її дозволять в Україні
Це зможуть зробити лише окремі категорії громадян.
В Україні спростили процедуру перереєстрації транспортних засобів. Також в країні дозволили військовим реєструвати автомобілі з правим кермом під час воєнного стану. Відповідний законопроєкт
Так, відповідно до документа, у період дії воєнного стану в Україні, а також протягом 90 днів після його скасування можна зареєструвати транспортні засоби з правим розташуванням керма. Закон набирає чинності з 1 серпня 2023 року.
Закон поширюється лише на ті авто, які надходять у військові частини та підрозділи силових відомств України, а саме:
- Збройних Сил України
- Служби безпеки України
- Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації
- Національної гвардії
- Державної прикордонної служби
- Управління державної охорони
- Державної спеціальної служби транспорту
- Міністерства внутрішніх справ
- Національної поліції
- Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту
Автомобілі можуть бути ввезені та передані цим підрозділам силовиків як гуманітарна допомога, благодійна допомога, міжнародна технічна допомога та/або за міждержавними угодами.