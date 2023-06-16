В Україні почалися продажі нового кросовера Mazda CX-60

Компанія Mazda почала продавати в Україні свій новий кросовер Mazda CX-60. Його офіційна світова прем'єра відбулася у 2022 році.

Mazda CX-60 – це перша Mazda на новій платформі, призначеній для великих задньо- та повнопривідних моделей. Довжина цього кросовера складає 4745 мм, ширина – 2130 мм, висота – 2070 мм, а колісна база – 2870 мм. Тобто салон у цього автомобіля досить просторий. Що ж до багажника, то його обсяг теж великий – 570 літрів.

У модельній лінійці Мазди кросовер CX-60 розташовується між компактним кросовером CX-5 та флагманським CX-9.

В Україні Mazda CX-60 пропонують у трьох комплектаціях - Exclusive Line, Premium Line та Premium Sport, та у двох варіантах двигуна. Найдоступніша комплектація – Exclusive Line з повним приводом та з 2,5-літровим бензиновим двигуном Skyactiv потужністю 192 к.с. і 261 Нм крутного моменту, який працює разом із 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач. Розгін до 100 км/год займає 9,9 секунди при максимальній швидкості 201 км/год. Приблизна витрата палива у комбінованому циклі – 8,3 л на 100 км шляху. Коштує така комплектація від 1 796 400 гривень.

У комплектації Exclusive Line є кілька подушок безпеки, система ABS, система моніторингу сліпих зон, система динамічної стабілізації, система світлової сигналізації при екстреному гальмуванні, система попередження про виїзд зі смуги руху, система допомоги при паркуванні, камера заднього виду, круїз-контроль, клімат-контроль, TFT кольоровий монітор розміром 12,3 дюймів, шкіряне кермо з обігрівом, та інше.

Версія з 3,3-літровим бензиновим двигуном Skyactiv з турбонаддувом потужністю 284 к.с. і 450 Нм крутного моменту, який працює разом із 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач, коштує від 2 052 000 гривень. Розгін до 100 км/год займає 6,9 секунди при максимальній швидкості 219 км/год. Приблизна витрата палива у комбінованому циклі – 8,0 л на 100 км шляху.

У Європі Mazda CX-60 має версію з повноцінною гібридною силовою установкою. Але в Україні такої версії немає. Потрібно відзначити, що Mazda CX-60 – це перший автомобіль компанії Mazda з повноцінною гібридною силовою установкою. Гібридна силова установка складається з 2,5-літрового бензинового двигуна потужністю 192 к.с. та електромотора на 136 к.с. На одній електротязі такий кросовер проїжджає 63 км. При цьому до 100 км/год він розганяється за 5,8 секунд.

Нагадаємо, раніше нова Mazda CX-50 отримала найвищу оцінку за безпеку.