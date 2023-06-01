ВПС США розпочали модернізацію бомбардувальників B-52, яка буде коштувати $2,8 млрд

Зокрема, літак отримає новітній радар.

Військово-повітряні сили США запустили програму модернізації стратегічних бомбардувальників B-52H Stratofortress. Апгрейд принесе літакам новий радар. Про це повідомляє видання AFLCMC, інформує ZN.ua.

ВПС США розпочали модернізацію бомбардувальників B-52, яка буде коштувати $2,8 млрд

Минулого тижня перший бомбардувальник, приписаний до 307-го крила, прибув на підприємство компанії Boeing у Сан-Антоніо. Під час модернізації він отримає радіолокаційну систему з активною фазованою антенною решіткою.

Прибуття B-52H Stratofortress у Техас ознаменувало початок ключової стадії зусиль ВПС США з модернізації парку ядерних бомбардувальників. Про це заявив полковник Луїс Рускетта, який очолює програму.

Новий радар з активною фазованою антенною решіткою прийде на зміну радіолокаційній станції, яка використовується з 1960-х років. Луїс Рускетта зазначив, що апгрейд істотно розширить можливості навігації літака в зоні підвищеної небезпеки.

ВПС США заявляють, що для протидії майбутнім загрозам вони зможуть оперативно покращувати можливості радара шляхом оновлення програмного забезпечення. Програма модернізації стане однією з найбільших в історії парку B-52 та обійдеться в $2,8 млрд. Досягнення початкової експлуатаційної готовності заплановане на 2027 рік.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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