Розмитнення євроблях через додаток “Дія“ буде, - Мінцифри

Розмитнення автомобілів на іноземних номерах через мобільний додаток "Дія" в Україні запровадять раніше чи пізніше. У цьому впевнений міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, Мінцифри зараз доопрацьовує законопроект, який передбачає введення в Україні розмитнення євроблях через додаток "Дія". Його планують винести на громадське обговорення.

Федоров не уточнював, коли відповідний законопроект зареєструють у Верховній Раді. Він заявив, що впевнений у перемозі у цьому питанні.

У нашій країні вже давно говорять про те, що планується впровадити розмитнення автомобілів на іноземних номерах через мобільний додаток "Дія". Це має знизити вартість такої послуги та допоможе подолати корупцію на митниці, оскільки митниця більше не братиме участі у розмитненні євроблях. Очікувалося, що функція розмитнення автомобілів через додаток "Дія" з'явиться у 2022 році, але через повномасштабне вторгнення російських окупаційних військ цього не сталося.

У червні 2022 року в українському парламенті зареєстрували законопроекти №7466 та 7468, які передбачали запровадження розмитнення автомобілів через "Дію". У лютому 2023 року народні депутати Верховної Ради розглянули ці проекти законів у першому читанні та не затвердили їх. І це при тому, що парламентський Комітет із питань податків підтримав ці законопроекти.

Чому нардепи не погодилися з розмитненням автомобілів через додаток "Дія"? Багато хто з них подумав, що якщо буде прийнято вищевказані законопроекти, то державний бюджет втратить значні грошові надходження.

Але Кабмін продовжуватиме боротися за введення розмитнення машин через "Дію". Які зміни внесе Мінцифри до цих проектів законів – поки що не відомо. Можливо, їхні головні засади залишаться. При розмитненні через додаток "Дія" не повинна враховуватися вартість автомобіля. Формула вартості розмитнення повинна залежати від віку, типу, об'єму двигуна та ексклюзивності транспортного засобу. Власник автомобіля має сплачувати акциз та ПДВ.

Сам процес розмитнення автомобілів через додаток "Дія" буде простим та швидким (не більше 10 хвилин).

Слід зазначити, що технічно розмитнення автомобілів на іноземних номерах через додаток "Дія" вже повністю готове.