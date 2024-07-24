Ввезти авто з-за кордону буде дорожче на 15%: в Раді ухвалили відповідний законопроєкт

Уряд ухвалив законопроект про підвищення ставок військового збору на ввезені в Україну та вперше зареєстровані легкові авто.

Ціни на нові та вживані автомобілі з-за кордону очікують підвищень на 15%, якщо буде ухвалений урядовий законопроект щодо введення військового збору. Ініціатива передбачає підвищення ставок військового збору на різні товари, зокрема на імпортовані в Україну та вперше зареєстровані легкові автомобілі.

За словами нардепа Ярослава Железняка, уряд пропонує цей крок з метою збору додаткових 140 мільярдів гривень у державний бюджет. Законопроект передбачає обов\'язкове сплачування військового збору в розмірі 15% від вартості легкового автомобіля при його першій реєстрації в Україні, за винятком випадків, передбачених законодавством, наприклад, автомобілі для осіб з інвалідністю.

Необхідність такого кроку обумовлена залученням додаткових коштів до бюджету, хоча під час розгляду у парламенті можливі внесення змін до законопроекту, які стосуватимуться особливих категорій товарів, таких як автомобілі для ЗСУ, електромобілі та інші.

Закон набуде чинності після підписання президентом і може вступити в силу вже у 2024 році. Варто очікувати, що ця ініціатива спочатку призведе до збільшення активності на ринку автомобілів, а згодом може вплинути на його стабільність, аналогічно до ситуації з "нульовим розмитненням" у 2022 році.