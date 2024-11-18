Викрили групу "перекупів", які перепродавала залізничні квитки на міжнародні перевезення втричі дорожче

Правоохоронці викрили групу "перекупів", які займалися перепродажем залізничних квитків на міжнародні перевезення за втричі вищою ціною.

Про це повідомляє пресслужба Кіберполіції України, інформує Апостроф.

Відомо, що ділки, отримуючи несанкціонований доступ до облікових записів сторонніх осіб, скуповували квитки на популярні залізничні напрямки у країни Європи. І цим створювали штучний дефіцит для інших пасажирів.

Надалі перепродавали білети за ціною втричі вищою, ніж їхня реальна вартість на різноманітних інтернет-платформах.

"Так ділки обходили встановлені перевізником обмеження, а від їхніх дій страждали громадяни, які потребували квитків на міжнародні поїзди", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські встановили щонайменше п’ять осіб, які торгували "поїздками" за вказаною схемою. Водночас провели низку обшуків за їхнім місцем мешкання у Києві та Київській області.

Звідти вилучили комп’ютерну техніку та ґаджети, де були облікові записи третіх осіб, банківські картки та велику кількість придбаних квитків на різні напрямки.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за кількома статтями ККУ, серед яких - шахрайство. Ділкам загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.


Тетяна Карпенко, Апостроф





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Викрили групу "перекупів", які перепродавала залізничні квитки на міжнародні перевезення втричі дорожчеВикрили групу "перекупів", які перепродавала залізничні квитки на міжнародні перевезення втричі дорожче
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