Київ отримав мікроавтобус для перевезення людей із інвалідністю

Київ отримав мікроавтобус для перевезення людей із інвалідністю

Фонд ООН у галузі народонаселення за підтримки уряду Данії передав Києву інклюзивний мікроавтобус для мобільних бригад соціально-психологічної допомоги для перевезення людей з інвалідністю. 

Про це стало відомо з повідомлення КМДА.

Як зазначили у пресслужбі це вже шостий автомобіль від міжнародних партнерів для роботи мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, які допомагають постраждалим від насильства. 

"Автобус оснащений сучасним підйомником, який здатний підіймати до 250 кілограмів. Такий автомобіль також дуже важливий у доправленні мам із дітьми до кімнат кризового реагування та притулків", – розповіли у КМДА.

Крім того, у пресслужбі повідомили, що у складі мобільної бригади працює соціальний працівник, психолог та водій. 

"Вони надають не тільки психологічну допомогу, а й роз’яснення щодо прав постраждалих, які послуги вони можуть отримати та за потреби доставляють їх до кризових кімнат чи притулків", – зауважили у пресслужбі.

Також додали, що протягом 2023 року фахівці вже надали 486 консультацій, із яких 473 – жінкам та 13 – чоловікам. 

Фото: КМДА 

КиївВлада


Владислава Олійник, КиевВласть





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