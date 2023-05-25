Київ отримав мікроавтобус для перевезення людей із інвалідністю

Фонд ООН у галузі народонаселення за підтримки уряду Данії передав Києву інклюзивний мікроавтобус для мобільних бригад соціально-психологічної допомоги для перевезення людей з інвалідністю.

Про це KВ стало відомо з повідомлення КМДА.

Як зазначили у пресслужбі це вже шостий автомобіль від міжнародних партнерів для роботи мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, які допомагають постраждалим від насильства.

"Автобус оснащений сучасним підйомником, який здатний підіймати до 250 кілограмів. Такий автомобіль також дуже важливий у доправленні мам із дітьми до кімнат кризового реагування та притулків", – розповіли у КМДА.

Крім того, у пресслужбі повідомили, що у складі мобільної бригади працює соціальний працівник, психолог та водій.

"Вони надають не тільки психологічну допомогу, а й роз’яснення щодо прав постраждалих, які послуги вони можуть отримати та за потреби доставляють їх до кризових кімнат чи притулків", – зауважили у пресслужбі.

Також додали, що протягом 2023 року фахівці вже надали 486 консультацій, із яких 473 – жінкам та 13 – чоловікам.

Фото: КМДА