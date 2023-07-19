2023-07-19
Київський фунікулер закривають на ремонт
Ремонтні роботи триватимуть майже місяць.
Київський фунікулер на цьому тижні закриють на щорічний плановий ремонт на місяць – із 20 липня до 22 серпня. Про це
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Зазначається, що під час робіт відремонтують машинний, компресорний та тиристорний зали.
Також спеціалісти проведуть скорочення тросу, обстежать контактну мережу та шпали з частковою заміною. Крім того, виконають поточний ремонт вагонів фунікулера.
Наприкінці робіт будуть проведені статичні та динамічні випробування агрегатів під навантаженням.
Олена Середа, ZN.ua