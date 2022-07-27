У Росії масово закриваються автосалони

У Росії спостерігається масове закриття автосалонів. За даними агентства Автостат, тільки за останні три місяці в РФ завершили роботу близько 100 дилерських центрів.

У Росії масово закриваються автосалони

Зокрема, якщо у квітні 2022 року в РФ було 3203 автомобільні дилерські центри, то в середині липня залишилося вже 3102 офіційних представництва. Йдуть з російського ринку європейські та американські автовиробники, але збільшують свою присутність китайські компанії.

Експерти вважають, що в РФ і далі будуть закриватися автосалони. Так, прогнозують, що до кінця 2022 року у РФ закриється ще близько 20% офіційних представництв автовиробників.

Проти Росії західні країни запровадили безпрецедентні санкції через те, що її війська вчинили повномасштабне вторгнення в Україну. І санкції лише посилюватимуться. Через санкції в РФ практично повністю зупинилися автозаводи. Зараз там працюють лише три заводи – Ульянівський автозавод, завод китайської компанії Haval та АвтоВАЗ.

У Росії масово закриваються автосалони

Нагадаємо, у РФ хочуть на колишньому заводі Renault випускати автомобілі під радянською торговою маркою "Москвич". Це будуть автомобілі однієї з китайських компаній. Вони отримають деякі невеликі доопрацювання та відповідний логотип.

Раніше стало відомо, що компанія Volkswagen повністю закриває свій завод у РФ.


Максимов Віталій, Тудей





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