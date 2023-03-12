Поліція почала масово штрафувати водіїв за тріщини на лобовому склі авто, хоч це незаконно

З початку поточного року водіїв транспортних засобів почали масово штрафувати, якщо на вітровому склі є тріщина. Про це пише "Дорожній Адвокат".

При цьому поліцейські, посилаючись на ч.1 ст.121 КУпАП, накладають адміністративне стягнення із застосуванням штрафу у розмірі 340 грн (управління транспортним засобом, що має технічні несправності, з якими експлуатація його забороняється).

Повторне таке порушення протягом року передбачає позбавлення права керування строком від 3-х до 6-ти місяців. При цьому складають протоколи за ч.4 ст.121 КУпАП.

Однак зазначені постанови, як і будь-які інші за подібних обставин, не відповідають вимогам закону. Виходячи з диспозиції ч.1 ст.121 КУпАП, унеможливлено притягнення водія до адміністративної відповідальності за наявність тріщини скла. «Отже, такі постанови протиправні та підлягають скасуванню в установленому законом порядку. Якщо водій таку ухвалу не оскаржив, а сплатив штраф, це свідчить про те, що він погодився зі скоєним порушенням. І відповідно при повторній зупинці на нього можуть скласти протокол про адміністративне правопорушення за ч.4 ст.121 КУпАП — позбавлення права керування строком від 3-х до 6 місяців», - пише видання.

Тому особливо важливо оскаржити таку «першу» ухвалу за ч.1 ст.121 КУпАП, щоб не допустити складання протоколу за ч.4 ст.121 КУпАП. На оскарження ухвали надається 10 днів з дня її отримання. В іншому випадку можна втратити посвідчення водія.