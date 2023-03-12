Поліція почала масово штрафувати водіїв за тріщини на лобовому склі авто, хоч це незаконно

Якщо не оскаржити, то можуть вилучити посвідчення водія, інформує ZN.ua.

Поліція почала масово штрафувати водіїв за тріщини на лобовому склі авто, хоч це незаконно
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З початку поточного року водіїв транспортних засобів почали масово штрафувати, якщо на вітровому склі є тріщина. Про це пише "Дорожній Адвокат".

При цьому поліцейські, посилаючись на ч.1 ст.121 КУпАП, накладають адміністративне стягнення із застосуванням штрафу у розмірі 340 грн (управління транспортним засобом, що має технічні несправності, з якими експлуатація його забороняється).

Повторне таке порушення протягом року передбачає позбавлення права керування строком від 3-х до 6-ти місяців. При цьому складають протоколи за ч.4 ст.121 КУпАП.

Однак зазначені постанови, як і будь-які інші за подібних обставин, не відповідають вимогам закону. Виходячи з диспозиції ч.1 ст.121 КУпАП, унеможливлено притягнення водія до адміністративної відповідальності за наявність тріщини скла. «Отже, такі постанови протиправні та підлягають скасуванню в установленому законом порядку. Якщо водій таку ухвалу не оскаржив, а сплатив штраф, це свідчить про те, що він погодився зі скоєним порушенням. І відповідно при повторній зупинці на нього можуть скласти протокол про адміністративне правопорушення за ч.4 ст.121 КУпАП — позбавлення права керування строком від 3-х до 6 місяців», - пише видання.

Тому особливо важливо оскаржити таку «першу» ухвалу за ч.1 ст.121 КУпАП, щоб не допустити складання протоколу за ч.4 ст.121 КУпАП. На оскарження ухвали надається 10 днів з дня її отримання. В іншому випадку можна втратити посвідчення водія.


Олена Середа, ZN.ua





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