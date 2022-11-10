Японська Mazda йде з Росії, практично подарувавши свою частку бізнесу росіянам

Автоконцерн Mazda продав свою частку за 1 євро.

Японська Mazda йде з Росії, практично подарувавши свою частку бізнесу росіянам
© Радио Свобода

Японський автоконцерн Mazda передасть свою частку російській групі "Соллерс" у їх спільному підприємстві - у заводі "Мазда Соллерс Мануфекчурінг Рус", який розташований на Далекому Сході Росії (м. Владивосток). Відповідно до фінансового звіту японського автовиробника, угода буде здійснена за 1 євро.

Однак, як пишуть росЗМІ, передбачає можливість викупу японською компанією частки у СП протягом наступних 3 років. У зв'язку з передачею частки концерн відобразить збиток у розмірі $82 млн.

Рішення про передачу частки було ухвалено 24 жовтня.

"Процедуру передачі буде виконано в найкоротші терміни після схвалення від відповідних органів влади. Угода про передачу включає право Mazda викупити свою частку участі у спільному підприємстві за трансфертною ціною протягом наступних трьох років", – оголосили в Mazda.

Водночас у "Соллерс Авто" підтвердили, що викуповують частку Mazda у спільному підприємстві у Владивостоці. "Готуємо запуск нових продуктів на потужностях майданчика наступного року", – йдеться у заяві компанії.

Збірка автомобілів Mazda (CX-9, CX-5, а також Mazda 6) у Владивостоці було налагоджено у 2012 році. Після російського вторгнення в Україну Mazda припинила постачання комплектуючих на російський завод.


Олена Середа, ZN.ua





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