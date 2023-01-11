Суд скасував рішення екзаменатора з практичного іспиту на водійські права

Якщо правоохоронці не нададуть суду докази створення кандидатом на отримання посвідчення водія аварійної ситуації під час практичної частини іспиту, то його усунення є незаконним. Такого висновку у справі №320/4071/21 дійшов Шостий апеляційний адміністративний суд.

У 2020 році в Києві дівчина складала практичну частину іспиту. На першому етапі іспиту при "розвороті в обмеженому просторі в три прийоми" вона наїхала заднім правим колесом на бордюр і на так званий "острівець безпеки", створивши тим самим аварійну ситуацію. Екзаменатор вважав, що ці помилки не стосуються правила "трьох помилок", тому припинив іспит, з результатом "не склав".

Дівчина з цим не погодилася та заперечила дії екзаменатора в суді. Вона стверджувала, що для припинення іспиту кандидат на отримання посвідчення водія повинен допустити більше трьох помилок. Справа врешті-решт потрапила до апеляційного суду.

Судді звернули увагу на те, що Головний сервісний центр МВС не надав доказів створення кандидатом на отримання посвідчення водія аварійної ситуації при складання практичної частини іспиту. Саме тому рішення екзаменатора скасували.

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