2023-05-06
Українці в Литві зможуть обміняти водійські права без умов
Обмін відбуватиметься без складання іспитів.
Україна та Литва впроваджують спрощений обмін водійських посвідчень без додаткових іспитів. Відповідну угоду сьогодні схвалив Уряд,
© Flickr/Lietuvos Respublikos Seimas
Обмін водійських прав відбуватиметься без складання теоретичних і практичних іспитів.
Для обміну слід лише подати документ про постійне проживання в країні, оригінал посвідчення та дійсну медичну довідку.
«Це заощадить час і зусилля тисяч людей. Цінуємо всебічну підтримку Литви та дякуємо за гостинність щодо українців», — написав Шмигаль.
З липня в роботу сервісних центрів МВС внесуть зміни: під час аудиту вирішили скоротити кількість таких центрів зі 148 до 55.
Микита Ткаченко, ZN.ua