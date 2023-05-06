Українці в Литві зможуть обміняти водійські права без умов

Обмін відбуватиметься без складання іспитів.

Україна та Литва впроваджують спрощений обмін водійських посвідчень без додаткових іспитів. Відповідну угоду сьогодні схвалив Уряд, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує ZN.ua.

Українці в Литві зможуть обміняти водійські права без умов
© Flickr/Lietuvos Respublikos Seimas

Обмін водійських прав відбуватиметься без складання теоретичних і практичних іспитів.

Для обміну слід лише подати документ про постійне проживання в країні, оригінал посвідчення та дійсну медичну довідку.

«Це заощадить час і зусилля тисяч людей. Цінуємо всебічну підтримку Литви та дякуємо за гостинність щодо українців», — написав Шмигаль.

З липня в роботу сервісних центрів МВС внесуть зміни: під час аудиту вирішили скоротити кількість таких центрів зі 148 до 55.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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