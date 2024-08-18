Українцям масово анулюють водійські права

Міністерство внутрішніх справ України попереджає про випадки продажу підроблених посвідчень водія через соцмережі та месенджери.

Про це повідомляє видання «Ми — Україна» із посиланням на МВС України в Telegram.

Ці документи, нібито видані від імені працівників сервісних центрів МВС, можуть виглядати як оригінали, але не є дійсними.

Підроблені посвідчення не реєструються в державних реєстрах і не відображаються в застосунку Дія чи в Кабінеті водія. Підробка таких документів може призвести до серйозних наслідків, включаючи штрафи, пробаційний нагляд або обмеження волі.

За використання завідомо підроблених документів передбачено штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів або пробаційний нагляд на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк.

В МВС нагадують, що єдиний законний спосіб отримання дійсного посвідчення водія — пройти процедуру в сервісному центрі МВС особисто.