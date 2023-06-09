У водіїв-боржників можуть забрати права прямо на дорозі

В Україні патрульні поліцейські стали частіше складати адміністративні протоколи за ч. 3 ст. 126 КУпАП та забирати посвідчення водія у водіїв, які мають заборгованість з виплати аліментів.

Якщо патрульні поліцейські зупиняють автомобіль, то вони перевіряють його за всіма базами даних. У тому числі триває перевірка по базі даних щодо боржників за аліментами, за якими у Виконавчій службі відкрито відповідне провадження.

Виконавча служба на власників автомобілів накладає тимчасове обмеження на керування транспортним засобом, якщо аліменти не сплачені за 4 місяці або більше, а документа про розстрочку виплат за зобов'язаннями відсутень. Тобто в такому разі боржники не мають права їздити на своєму автомобілі навіть із посвідченням водія.

Якщо поліцейські виявляють водія-боржника, то стосовно нього складають адміністративний протокол за ч. 3 ст. 126 КУпАП (Управління ТЗ особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред'явила їх для перевірки, або за якою встановлено тимчасове обмеження у праві управління ТЗ).

При цьому автомобіль боржника вилучають та оправляють на штрафмайданчик. Але не завжди. Водієві мають видати тимчасовий дозвіл на керування транспортним засобом. Суд може позбавити водія прав на термін від 3 до 6 місяців.

Якщо боржник у встановлені законом строки не сплатить у повному обсязі заборгованість з аліментів та не сплатить послуги з евакуації й зберігання автомобіля, то транспортний засіб продадуть на державному електронному аукціоні.

Боржник має бути ознайомлений із постановою про встановлення тимчасового обмеження у праві керування транспортними засобами та про відповідальність за її порушення. Якщо він відмовився від отримання повідомлення про тимчасове обмеження на керування транспортним засобом, то він вважається все одно повідомленим.

Боржник може через суд відмінити тимчасове обмеження управління ТЗ у чотирьох випадках. Перше – якщо через обмеження він позбавляється основного заробітку. Друге – якщо він військовослужбовець. Третє – якщо він інвалід, а також якщо він утримує інваліда або у нього є дитина з інвалідністю. Четверте – є рішення суду про розстрочення чи відстрочення сплати заборгованості за аліментами.

Раніше стало відомо, що на Рівненщині затримали шахрая, який продавав недійсні паливні талони.