Деяким водіям доведеться перездати на “права“, - МВС

В обміні першого посвідчення водія відмовлять, якщо водій більше 2 разів порушив ПДР. Йому у цьому випадку доведеться повторно складати іспити, повідомила прес-служба Головного сервісного центру МВС.

Якщо водієві-новачкові потрібно обміняти перше посвідчення водія, то він повинен бути дуже уважним на дорозі і не порушувати ПДР, щоб патрульні поліцейські не склали щодо нього адміністративний протокол, або щоб порушення ПДР не було зафіксовано в автоматичному режимі камерами автофіксації (вони фіксують перевищення швидкості).

Якщо при обміні першого посвідчення водія з'ясується, що водій 1 або 2 рази порушив ПДР, то йому цей документ обміняють. Якщо більше двох разів, то тоді йому доведеться знову складати теоретичний та практичний іспити на отримання посвідчення водія.

А зі складання іспитів на отримання посвідчення водія зараз можуть бути проблеми. Чому? Справа в тому, що з 1 червня 2023 року МВС посилило контроль за складанням теоретичного та практичного іспитів на отримання посвідчення водія, а також розпочало реформу своїх сервісних центрів. Мета нововведень – знизити до мінімуму корупцію під час отримання водійських "прав".

Зокрема, класи для теоретичного іспиту тепер обладнані чотирма відеокамерами, які все контролюють. Також ведеться аудіозапис іспиту. Потрапити до класу для теоретичного іспиту тепер можна лише після того, як автоматизована система підтвердить вашу особу (фейс-контроль).

Автомобілі для практичного іспиту також тепер оснащені відеокамерами. Ведеться запис всього, що відбувається у салоні машини. Також ведеться і аудіозапис.

Поки що ці нововведення торкнулися лише шести областей. До кінця 2023 року контроль за складання іспитів на отримання посвідчення водія посилять у всіх областях України.

Як ці зміни відобразились на українцях? Поки що висновки робити рано, адже після початку реформи сервісних центів МВС минуло мало часу. До того ж, поки що реформи торкнулися лише шість областей. Але вже зараз можна сказати, що менше кандидатів у водії почали з першого разу складати теоретичний та практичний іспити.

Так, у Київській області у травні 2023 року практичний іспит з першого разу успішно склали 27% кандидатів у водії, а у червні, коли посилили контроль, – 18%.

Раніше стало відомо, що в Україні може змінитись момент виникнення права власності на автомобіль.