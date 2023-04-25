Правила дорожнього руху: що треба пам'ятати водіям з 1 травня

З 1 травня для водіїв одне обмеження не діятиме.

Для водіїв транспортних засобів в Україні з 1 травня скасовується норма щодо необхідності вмикати денні ходові вогні та інші освітлювальні прилади. Про це йдеться у пункті 9.8 Правил дорожнього руху (ПДР), інформує ZN.ua .

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Так, відповідно до ПДР, з 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути ввімкнені денні ходові вогні. Якщо на автомобілі вони не встановлені, потрібно використовувати ближнє світло фар. Правило стосується всіх транспортних засобів, зокрема двоколісних.

В умовах недостатньої видимості на механічних транспортних засобах можна ввімкнути дальнє світло фар або додатково протитуманні фари за умови, що це не буде засліплювати інших водіїв.

Але вже з 1 травня ця норма не діятиме та водії можуть не користуватися денними ходовими вогнями під час поїздок.