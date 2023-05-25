Укрзалізниця з 10 червня запроваджує новий графік руху поїздів: що зміниться

Запроваджуються два нових рейси. Також внесені зміни для існуючих маршрутів.

З 10 червня "Укрзалізниця" запроваджує новий графік руху поїздів, який діятиме до кінця літнього сезону 2023 року. Про це повідомляє пресслужба перевізника, інформує ZN.ua.

Укрзалізниця з 10 червня запроваджує новий графік руху поїздів: що зміниться
© Форум залізничників України / Facebook

Так, запроваджуються два нових рейси. Також внесені зміни для існуючих маршрутів.

В новому графіку залізничники передбачили 2 нових рейси:

  • Поїзд №40/39 Запоріжжя — Солотвино зупинятиметься в 7 областях і сполучатиме Запоріжжя та Дніпро з курортами Львівщини та Закарпаття — від Славського до Берегового;
  • Поїзд №148/147 Київ — Одеса курсуватиме через Черкаси.

Ще 2 поїзди "Укрзалізниці" змінять свій маршрут:

  • №13/14 Київ — Солотвино в новому графіку курсуватиме через Вінницю та Хмельницький (замість станцій Шепетівка та Здолбунів-Півд.);
  • №234/233 Київ — Покровськ — Львів курсуватиме через Павлоград.

Крім цього, в новому графіку чотирьом поїздам Укрзалізниці подовжено маршрут прямування:

  • №43/44 "Стефанія Експрес" Івано-Франківськ — Київ — Івано-Франківськ тепер прямуватиме до Черкас;
  • №105/106 Одеса — Київ — Одеса прямуватиме до станції Суми;
  • №63/64 Харків — Київ — Харків зможе курсувати до Львова;
  • №53/54 Одеса — Дніпро — Одеса курсуватиме до Запоріжжя.

Також "Укрзалізниця" зменшує час на шляху прямування для понад 35 поїздів. Зокрема, це №3/4 Запоріжжя — Ужгород, №15/16 Харків — Ясіня, №17/18 Харків — Ужгород, №29/30 Київ — Ужгород, №749/750 Київ — Чоп, Ужгород, №779/780 Київ — Суми, №790/789-792/791 Київ — Кропивницький/Кременчук.


Лія Ільченко, ZN.ua





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