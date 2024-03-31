"Укрзалізниця" відклала раніше запланований маршрут електрички Київ-Вишгород

Про такий проєкт розповідали раніше, проте зараз через війну у транспортній сфері інші потреби.

Сполучення електричкою в межах проєкту Kyiv City Express, яке анонсували у червні 2023 року, відкладене "Укрзалізницею", розповіли на сайті The Village, інформує ZN.ua .

У червні 2023 повідомляли про те, що Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури працює над створенням нового маршруту в рамках Kyiv City Express – Київ-Вишгород. Однак через майже рік від анонсу проєкт так і не був реалізований.

У матеріалі видання The Village, присвяченому київській електричці, зазначають, що проєкт було відкладено "через відсутність зацікавленої сторони, яка готова була би підтримати проєкт фінансово".