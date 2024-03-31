"Укрзалізниця" відклала раніше запланований маршрут електрички Київ-Вишгород

Про такий проєкт розповідали раніше, проте зараз через війну у транспортній сфері інші потреби.

Сполучення електричкою в межах проєкту Kyiv City Express, яке анонсували у червні 2023 року, відкладене "Укрзалізницею", розповіли на сайті The Village, інформує ZN.ua.

У червні 2023 повідомляли про те, що Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури працює над створенням нового маршруту в рамках Kyiv City Express – Київ-Вишгород. Однак через майже рік від анонсу проєкт так і не був реалізований.

У матеріалі видання The Village, присвяченому київській електричці, зазначають, що проєкт було відкладено "через відсутність зацікавленої сторони, яка готова була би підтримати проєкт фінансово".


Вікторія Подолянець, ZN.ua





Интересные новости
Росія винна у глушінні GPS-сигналу літаків у Балтійському регіоні — PoliticoРосія винна у глушінні GPS-сигналу літаків у Балтійському регіоні — Politico
"Укрзалізниця" відклала раніше запланований маршрут електрички Київ-Вишгород"Укрзалізниця" відклала раніше запланований маршрут електрички Київ-Вишгород
Росіяни використали наземні дрони для встановлення мін на СумщиніРосіяни використали наземні дрони для встановлення мін на Сумщині
Укрзалізниця вказала новий експортний напрямок для зернових - щодня 1368 вагонів збіжжяУкрзалізниця вказала новий експортний напрямок для зернових - щодня 1368 вагонів збіжжя
Кріштіану Роналду спустив на авто мільйони: якими машинами володіє зірка футболу (фото)Кріштіану Роналду спустив на авто мільйони: якими машинами володіє зірка футболу (фото)
Блок рекламы


Похожие новости
Нова Skoda Octavia з'явиться раніше, ніж очікувалосяНова Skoda Octavia з'явиться раніше, ніж очікувалося
Іспанія розробить заміну БТРам, які раніше відправили до УкраїниІспанія розробить заміну БТРам, які раніше відправили до України
У середмісті Києва припарковане авто заблокувало рух чотирьох трамвайних маршрутів (перелік)У середмісті Києва припарковане авто заблокувало рух чотирьох трамвайних маршрутів (перелік)
У Києві поменшає маршруток: столичні перевізники не пройшли перевіркиУ Києві поменшає маршруток: столичні перевізники не пройшли перевірки
Поліція Києва повинна зупиняти маршрутки під час повітряної тривоги – КМДАПоліція Києва повинна зупиняти маршрутки під час повітряної тривоги – КМДА
Укрзалізниця запустила маршрут, який з'єднає Київ з аеропортом у РумуніїУкрзалізниця запустила маршрут, який з'єднає Київ з аеропортом у Румунії
Франція передає країнам Африки бронетехніку, яка раніше постачалася УкраїніФранція передає країнам Африки бронетехніку, яка раніше постачалася Україні
Закрите небо: міжнародний перевізник відкрив прямий автобусний маршрут з Києва до аеропорту в ВаршавіЗакрите небо: міжнародний перевізник відкрив прямий автобусний маршрут з Києва до аеропорту в Варшаві
Легковик протаранив маршрутку під Києвом, кадри: "головою пробив лобове..."Легковик протаранив маршрутку під Києвом, кадри: "головою пробив лобове..."
Жінка випала з маршрутки та потрапила під заднє колесо: фото з місця НП у ДніпріЖінка випала з маршрутки та потрапила під заднє колесо: фото з місця НП у Дніпрі
Последние новости
Подгружаем последние новости