Укрзалізниця запустила маршрут, який з'єднає Київ з аеропортом у Румунії

Укрзалізниця спільно з молдавською залізницею запустила новий маршрут, який з'єднає Київ з аеропортом Ясси в Румунії. А вже звідти, із Ясс, українці можуть дістатися лоукостером Wizz Air майже до всіх європейських столиць і не тільки.

Про новий маршрут стало відомо з інформації у Telegram-каналі Укрзалізниці.

На жаль, з початком війни українцям стали недоступні авіаперельоти в рідній країні та вильоти з України за кордон. Тепер, аби кудись відлетіти літаком, потрібно спочатку вибратися з України і дістатися найближчого закордонного аеропорту. Укрзалізниця, спільно з Молдавською залізницею, розробила оптимальний маршрут, який дозволить дістатися з Києва до румунського аеропорту Ясси.

Маршрут передбачає одну пересадку

Пасажири виїжджають з української столиці поїздом Київ-Кишинів, прямуючи до молдавської станції Унгени. Там, в Унгенах, вони проходять митний контроль та пересідають на поїзд Кишинів-Ясси. Приїхавши до Ясс (це вже Румунія), залишається лише сісти на автобус, який прямує до аеропорту Ясси, і далі вся карта Європи – у зоні вашої доступності.

Квитки на цю поїздку можна придбати на сайті Укрзалізниці (booking.uz.gov.ua) або в мобільному додатку "Укрзалізниця". А сплатити молдавську частину поїздки можна на сайті Молдовської залізниці (https://on.railway.md:10000/?lang=ru).

При цьому потрібно знати, що станція Унгени може також відображатись як Унгень.

Із Ясс можна вилетіти до 13 країн світу

Діставшись до аеропорту Ясси, звідти можна вилетіти лоукостером Wizz Air до 13 країн світу: до Бельгії, Кіпру, Данії, Франції, Німеччини, Греції, Ізраїлю, Італії, Нідерландів, Іспанії, Швейцарії, Туреччини та Великобританії.

Причому повітряні судна Wizz Air з'єднують Ясси не лише зі столицями, але й з іншими містами в цих країнах. Зокрема, з Ясс прокладено рейси в такі міста: Брюссель, Ларнака, Біллунн, Копенгаген, Базель-Мюлуз-Фрайбург, Париж, Берлін, Дортмунд, Меммінген, Санторін (Тіра), Тель-Авів, Барі, Болонью, Катанію, Мілан, Рим, Турин, Венецію, Ейндховен, Барселону, Мадрид, Стамбул, Ліверпуль, Лондон.

В Укрзалізниці розповіли подробиці поїздок з Києва до Ясс та у зворотному напрямку

Поїздка з Києва до аеропорту Ясси:

Потяг №351 Київ-Кишинів відправляється з української столиці за непарними числами о 17:02. Прибуття поїзда на станцію Унгени о 07:53 наступного дня. Проходження прикордонно-митного контролю та пересадка на станції Унгени на поїзд №821 Кишинів-Ясси-Сокола. Він вирушає щодня о 09:51. Прибуття поїзда до Румунії на станцію Ясси-Сокола об 11:13. Пересадка на автобус до аеропорту Ясси.

Поїздка з аеропорту Ясси до Києва:

Автобус від аеропорту Ясси до станції Ясси-Сокола. Пересадка на поїзд № 822 Ясси-Сокола-Кишинів, що відправляється о 17:40. Прибуття поїзда на станцію Унгени о 18:57. Пересадка на станції Унгени на поїзд №352 Кишинів-Київ. Він вирушає лише за парними числами о 20:21.

Таким чином, поїзд Київ-Кишинів відправляється непарними числами з Києва (1,3,5,7,9…) і парними числами з Молдови (2,4,6,8…).

Скільки доведеться заплатити за квитки?

Квиток з Києва до Унгени коштує по-різному:

1600 гривень в плацкарті;

2300 гривень в купе;

4300 гривень в СВ.

Вартість квитка Унгени-Ясси-Сокола: 41-54 лей (приблизно 2-3 долари).

Нагадаємо, Укрзалізниця запустила два нові рейси до Польщі.