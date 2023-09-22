«Укрзалізниця» закупить 44 нові пасажирські вагони на 2 млрд грн: оголошено тендер

Нові плацкартні вагони купуватимуть вперше з 2008 року, зазначає перевізник.

«Укрзалізниця» оголосила тендер на закупівлю 44 пасажирських вагонів за кошти держбюджету - орієнтовно 1 млрд 951 млн грн, повідомляє пресслужба перевізника.

Із нових вагонів планують сформувати три поїзди класу «Нічний експрес»: по шість-сім вагонів купейних (20 загалом), по три СВ (дев’ять загалом), по одному для пасажирів з інвалідністю (три загалом), по три плацкартних (дев’ять загалом).

«Зазвичай “Нічні експреси” формувались лише з вагонів купе та СВ, але в оновленому форматі будуть додані й плацкартні вагони, щоб розширити можливості перевезення в найбільш соціально значущому сегменті», - коментують в «УЗ».

Очікується, що у вагонах будуть вакуумні туалети, сповивальні столики, розетки та USB-порти для швидкого заряджання гаджетів, електронні табло, кавоварки, а вагони для перевезення пасажирів з інвалідністю матимуть підіймальні платформи.

Двері пасажирських купе у купейних вагонах та вагонах СВ обіцяють обладнати системою сигналізації та кнопкою блокування для більшої безпеки пасажирів, а також системою відеоспостереження.

Нові вагони перевізник планує отримати до кінця 2025 року.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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