Поліція розповіла про нові схеми викрадення автомобілів в Україні

Автомобілі найчастіше викрадають за допомогою код-грабера, засобу електронного злому. Про це розповів начальник Дніпровського відділу поліції охорони Дмитро Білаш.

Поліція розповіла про нові схеми викрадення автомобілів в Україні
Фото: radio1.news

За його словами, методи автовикрадачів постійно змінюються. Зараз найчастіше для викрадення автомобіля використовують код-грабер. Цей прилад вимикає охоронну систему автомобіля, відчиняються двері та багажник, знімається блокування двигуна. Зловмисник просто сідає в автомобіль та їде.

Дмитро Білаш розповів, що автомобілі викрадають зі стоянок біля магазинів, супермаркетів, гаражів чи з дворів.

Дуже важливо якнайшвидше повідомити поліції про викрадення автомобіля. Якщо його встигнуть вивезти, наприклад, в іншу область, то розшук може тривати більше часу. Зловмисники можуть змінити номер викраденого автомобіля, перефарбувати його, змінити деталі, щоб не можна було впізнати. Іноді викрадені автомобілі поліцейські розшукують за кілька хвилин.

З якою метою викрадають машини?

Найчастіше заради наживи. Автомобілі розбирають на запчастини чи продають. Також автомобілі викрадають для скоєння інших злочинів, для вимагання грошей із їхніх власників.

Поліція розповіла про нові схеми викрадення автомобілів в Україні

Як захистити свій автомобіль від угону?

Білаш радить залишати автомобіль на паркінгах із відеоспостереженням або у гаражах із сигналізацією. Машина має бути під постійною охороною.

Дуже важливо, щоб автомобіль був оснащений не лише сигналізацією, але й пристроями, які блокують двері, двигун, коробку передач. У разі якщо сигналізація спрацювала, можна віддалено, натисканням кнопки, заблокувати двигун чи коробку передач. Так, це коштує грошей, але автомобіль буде більш надійно захищений.

Корисно також встановити на автомобіль GPS-трекер. На пульті охорони поліції цілодобово видно точне розташування транспортного засобу із таким гаджетом.

Слід зазначити, що в Україні під час війни з російськими окупантами активізувалися автовикрадачі. Особливо багато автовикрадень було у 2022 році. Часто злочини чинили російські окупанти. У 2023 році намітилася тенденція щодо зниження кількості викрадень транспортних засобів.

У I півріччі 2023 року найчастіше викрадали автомобілі ВАЗ, Volkswagen та Mercedes-Benz. Це такі моделі, як ВАЗ-2107, 21063, а також 21099, DAEWOO LANOS, Volkswagen Passat, Renault Duster.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що МВС України незабаром запропонує автомобілістам нову послугу - техпаспорт й номерні знаки на автомобіль можна буде замовляти та отримувати поштою або кур'єром.


Максимов Віталій, Тудей





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