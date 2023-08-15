Польща закупить важкі БМП та бронемашини

Вони посилять механізовані частини Війська Польського.

Польща замовляє для армії корейські розвідувальні позашляховики Kia та нові вітчизняні важкі гусеничні бойові машини піхоти. Про це повідомляє офіційний сайт збройних сил Польщі, інформує ZN.ua.

Польща закупить важкі БМП та бронемашини
Фото з відкритих джерел

Нові контракти розраховані на виробництво близько 400 легких розвідувальних машин та кількох сотень важких БМП. Локалізацію організують на заводах Rosomak та Huta Stalowa Wola.

Щодо позашляховика, то його оригінальний варіант був розроблений корейською компанією Kia Motors з індексом K153. Він уже не перший рік використовується у південнокорейській армії, де встиг отримати погану славу через ненадійне шасі. У складі сухопутних сил Польщі автомобіль замінить парк застарілих бронеавтомобілів Honker.

Завдяки модульній конструкції бронемашину можуть використовувати як самохідний ПТРК, розвідувальну машину, командно-штабну, транспортну та інші.

Важка БМП в свою чергу є перспективним видом озброєння, яка поки не виготовлялася та не має навіть прототипа. Однак достеменно відома, що в ній будуть суміщені шасі корейської САУ К9 та башта від БМП Borsuk.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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