Польща запускає судноплавний канал на Балтику в обхід Росії

Польща в суботу відкрила канал, який дозволяє суднам плисти з Балтійського моря до свого порту Ельблонг, минаючи російські територіальні води.

Ельблонґ у північній Польщі відокремлений від Балтійського моря тонкою смугою землі, яка називається перешийком. Досі єдиним шляхом через протоку біля міста Балтійська в Калінінградську затоку Росії був потрібний дозвіл російської влади.

Нещодавно виритий канал проходить територією Польщі приблизно за п'ять кілометрів (три милі) на захід від міста Криниця-Морська.

"Ми хотіли відкрити цей прохід, щоб більше не вимагати дозволів у недружньої нам країни", - заявив президент Польщі Анджей Дуда на церемонії відкриття в суботу, передає polskieradio24.pl .

У свою чергу, прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що відкритий судноплавний канал через Віслінську косу – це шлях до свободи, нових можливостей. «Ми символічно розриваємо у 83-і роковини нападу Радянського Союзу на Польщу останні узи нашої залежності від Росії», — зазначив глава уряду в соціальних мережах.

Otwierany dzisiaj kana? ?eglugowy przez #MierzejaWi?lana to droga wolno?ci, nowych szans i mo?liwo?ci. Zrywamy symbolicznie, w dniu 83. rocznicy napa?ci Zwi?zku Radzieckiego на Polsk?, ostatnie peta naszej zale?no?ci od Rosji. pic.twitter.com/2fkjrJWC6v — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) September 17, 2022

Анджей Дуда наголосив, що Польща не може дозволити собі бути залежною країною. Він підкреслив, що відкриття Судноплавного каналу — це велика перемога для всіх, хто розуміє слово «суверенітет та його значення як внутрішнє, так і зовнішнє».

Канал зараз доступний тільки для невеликих човнів. За словами польської влади, роботи продовжуються і мають завершитися у вересні 2023 року, коли канал має бути достатньо великим, щоб приймати судна завдовжки до 100 метрів і завширшки до 20 метрів.

Вартість проекту оцінюється у два мільярди злотих (420 000 євро, доларів).

Екологи піддали його критиці, стверджуючи, що канал змінить рівень солоності у Вісланській затоці, поставивши під загрозу місцеву фауну та флору.