Укрзалізниця пустила поїзди в обхід Хмельниччини

Укрзалізниця повідомляє про затримку руху рейсових поїздів через часткову зміну маршрутів. Поїзди, що курсують у західному напрямку, пустили в обхід Хмельниччини. Маршрути довелося змінити через влучання в об'єкт критичної інфраструктури.

Укрзалізниця пустила поїзди в обхід Хмельниччини через атаку безпілотників: що відомо на цю годину

Про це стало відомо з інформації прес-служби Укрзалізниці.

Отже, нараз відомо про затримку таких поїздів:

  • №38/36 Ужгород, Перемишль — Одеса;
  • №119 Запоріжжя — Львів;
  • №139 Київ — Кам'янець-Подільський;
  • 85/233 Покровськ, Дніпро — Львів;
  • №716 Перемишль — Київ.

Усі ці потяги змушені оминати небезпечну зону, їх пустили об'їзним шляхом.

Укрзалізниця пустила поїзди в обхід Хмельниччини через атаку безпілотників: що відомо на цю годину

Приліт на територію громади стався невдовзі після 4-ої ранку. Відтоді в місті немає відбою повітряної тривоги і періодично чути звуки вибухів. Водночас у місцевих пабліках з'явилось повідомлення від мера Хмельницького Олександра Симчишина.

Мер пише, що на 7:30 влучань з повітря немає. Але через ранковий приліт в об'єкт критичної інфраструктури там почалася пожежа, яка триває досі. Крім того, жителів Хмельницького та прилеглих населених пунктів попереджають, що вибухи ще буде чути певний час.

"Внаслідок вибухових хвиль у Хмельницькому пошкоджено навчальні заклади, медичні заклади, адміністративні будівлі, промислові об’єкти, багатоповерхові та індивідуальні житлові будинки. Є постраждалі і поранені мешканці громади. Кількість уточнюється", - інформує міський голова.

Нагадаємо, з України тепер можна доїхати без пересадок у Відень через Будапешт. Поїзд курсує у двох напрямках.


Марченко Любов, Тудей





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Укрзалізниця пустила поїзди в обхід ХмельниччиниУкрзалізниця пустила поїзди в обхід Хмельниччини
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