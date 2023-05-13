Укрзалізниця пустила поїзди в обхід Хмельниччини

Укрзалізниця повідомляє про затримку руху рейсових поїздів через часткову зміну маршрутів. Поїзди, що курсують у західному напрямку, пустили в обхід Хмельниччини. Маршрути довелося змінити через влучання в об'єкт критичної інфраструктури.

Про це стало відомо з інформації прес-служби Укрзалізниці.

Отже, нараз відомо про затримку таких поїздів:

№38/36 Ужгород, Перемишль — Одеса;

№119 Запоріжжя — Львів;

№139 Київ — Кам'янець-Подільський;

85/233 Покровськ, Дніпро — Львів;

№716 Перемишль — Київ.

Усі ці потяги змушені оминати небезпечну зону, їх пустили об'їзним шляхом.

Приліт на територію громади стався невдовзі після 4-ої ранку. Відтоді в місті немає відбою повітряної тривоги і періодично чути звуки вибухів. Водночас у місцевих пабліках з'явилось повідомлення від мера Хмельницького Олександра Симчишина.

Мер пише, що на 7:30 влучань з повітря немає. Але через ранковий приліт в об'єкт критичної інфраструктури там почалася пожежа, яка триває досі. Крім того, жителів Хмельницького та прилеглих населених пунктів попереджають, що вибухи ще буде чути певний час.

"Внаслідок вибухових хвиль у Хмельницькому пошкоджено навчальні заклади, медичні заклади, адміністративні будівлі, промислові об’єкти, багатоповерхові та індивідуальні житлові будинки. Є постраждалі і поранені мешканці громади. Кількість уточнюється", - інформує міський голова.

Нагадаємо, з України тепер можна доїхати без пересадок у Відень через Будапешт. Поїзд курсує у двох напрямках.