Укрзалізниця пустила поїзди в обхід Хмельниччини
Укрзалізниця повідомляє про затримку руху рейсових поїздів через часткову зміну маршрутів. Поїзди, що курсують у західному напрямку, пустили в обхід Хмельниччини. Маршрути довелося змінити через влучання в об'єкт критичної інфраструктури.
Про це стало відомо з інформації прес-служби Укрзалізниці.
Отже, нараз відомо про затримку таких поїздів:
- №38/36 Ужгород, Перемишль — Одеса;
- №119 Запоріжжя — Львів;
- №139 Київ — Кам'янець-Подільський;
- 85/233 Покровськ, Дніпро — Львів;
- №716 Перемишль — Київ.
Усі ці потяги змушені оминати небезпечну зону, їх пустили об'їзним шляхом.
Приліт на територію громади стався невдовзі після 4-ої ранку. Відтоді в місті немає відбою повітряної тривоги і періодично чути звуки вибухів. Водночас у місцевих пабліках з'явилось повідомлення від мера Хмельницького Олександра Симчишина.
Мер пише, що на 7:30 влучань з повітря немає. Але через ранковий приліт в об'єкт критичної інфраструктури там почалася пожежа, яка триває досі. Крім того, жителів Хмельницького та прилеглих населених пунктів попереджають, що вибухи ще буде чути певний час.
"Внаслідок вибухових хвиль у Хмельницькому пошкоджено навчальні заклади, медичні заклади, адміністративні будівлі, промислові об’єкти, багатоповерхові та індивідуальні житлові будинки. Є постраждалі і поранені мешканці громади. Кількість уточнюється", - інформує міський голова.
Нагадаємо, з України тепер можна доїхати без пересадок у Відень через Будапешт. Поїзд курсує у двох напрямках.