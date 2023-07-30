Компанія Northrop Grumman вперше запустила ядерний бомбардувальник B-21 Raider
Випробування відбулося нещодавно.
Northrop Grumman продовжує роботу над ядерним бомбардувальником нового покоління B-21 Raider. Нещодавно компанія вперше запустила стратегічний літак - випробування пройшло у другому кварталі 2023 року. Про це повідомляє видання
B-21 Raider був представлений на початку грудня 2022 року на заводі Northrop Grumman у Палмдейлі, штат Каліфорнія. Нещодавнє випробування голова компанії назвала черговою важливою віхою на шляху до першого польоту і запуску виробництва.
Northrop Grumman уклала контракт на розробку B-21 Raider у 2015 році. Компанія планує здійснити перший політ ядерного бомбардувальника до кінця поточного року, але це не є головною метою.
Зараз Northrop має шість літаків на різних стадіях виробництва. Перший тестовий бомбардувальник отримає позначення T1. ВПС США мають намір замовити приблизно 100 літаків B-21 Raider. Вони стануть заміною для 20 стелс-бомбардувальників B-2 Spirit і для 43 звичайних B-1B Lancer, які не є носіями ядерної зброї.
Щонайменше до середини поточного століття B-21 Raider літатимуть разом із B-52H Stratofortress. Компанія Boeing модернізує літаки. Зараз ВПС США мають на озброєнні 72 бомбардувальники B-52H. Після модернізації вони отримають позначення B-52J.