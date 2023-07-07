Новий Volkswagen Tiguan PHEV вперше помітили під час тестів

Компанія Volkswagen розпочала тестувати на дорогах загального користування новий гібридний кросовер Volkswagen Tiguan PHEV. Фотошпигуни вже встигли сфотографувати його в мінімальному камуфляжі.

Новий Volkswagen Tiguan PHEV вперше помітили під час тестів

Volkswagen майже вже повністю розробив Volkswagen Tiguan третього покоління. Раніше цю новинку вже бачили під час дорожніх випробувань. Але це були версії зі стандартним двигуном внутрішнього згоряння. Новий гібридний Tiguan уперше помітили під час тестів.

Потрібно сказати, що Volkswagen Tiguan PHEV нового покоління зовні мало чим відрізняється від стандартної версії. Він має зарядний порт на передньому крилі з боку водія. Загалом новий Tiguan отримав нову радіаторну решітку, нові бампери, нові фари і задні ліхтарі. Він виглядає сучаснішим, ніж модель другого покоління.

У стандартній комплектації буде цифрова панель приладів із 10,25-дюймовим дисплеєм, а також інформаційно-розважальна система із 12,9-дюймовим сенсорним дисплеєм. Дисплей мультимедійної системи у стандартній комплектації буде, звичайно, більшим. Але Volkswagen на цьому не зупинився. У дорожчих комплектаціях у інформаційно-розважальної системи дисплей буде ще більшим – на 15 дюймів.

Новий Volkswagen Tiguan PHEV вперше помітили під час тестів

Покупцям новий Tiguan запропонують у двох версіях з гібридною силовою установкою PHEV. У першої такої гібридної силової установки потужність становитиме 201 к.с., а у другої – 268 к.с. На електротязі Tiguan PHEV проїде близько 100 км. У цього кросовера, як і раніше, будуть версії з бензиновими та дизельними двигунами.

Tiguan третього покоління побудовано на платформі MQB Evo. Він трохи довший і трохи вищий, ніж модель другого покоління. А ось колісні бази у них однакові. Крім того, у нового Tiguan став більший багажний відсік порівняно з моделлю другого покоління.

Новий Volkswagen Tiguan PHEV вперше помітили під час тестів

Volkswagen заявив, що Tiguan третього покоління – це одна з останніх моделей з двигунами внутрішнього згоряння. Цей німецький автогігант переходить на розробку та випуск електромобілів. З 2033 року компанія Volkswagen планує продавати у Європі лише електромобілі.

В Україні Volkswagen Tiguan зараз коштує від 1 564 231 грн. Це комплектація Life. Він оснащується 2,0-літровим двигуном TDI потужністю 150 к.с., який працює разом із коробкою передач 7-DSG.

Раніше стало відомо, що до 2030 року Volkswagen повністю відмовиться від механічної коробки передач.


Максимов Віталій, Тудей





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