Volkswagen тестує електричний кросовер під новим суббрендом

Компанія Volkswagen почала тестувати на дорогах загального користування новий електричний кросовер, який продаватимуть під новим суббрендом. Фотошпигуни вже встигли сфотографувати цю новинку та показали її фотографії у Мережі.

Volkswagen тестує електричний кросовер під новим суббрендом

Навесні 2023 року видання Automotive News повідомило, що компанія Volkswagen планує продавати в Китаї електромобілі під новим суббрендом. Автомобілі під ним позиціонуватимуться як для більш активних людей, тоді як Volkswagen – це автомобілі для більш консервативних людей.

Але як називатиметься цей новий суббренд німецького автогіганта – нам ще не відомо. Створення нового бренду – справа надто дорога. Тому Volkswagen вирішив обмежитись суббрендом. Під ним продаватимуть автомобілі Cupra з ребрендингом. Очікується, що цей суббренд розрахований спеціально для Китаю, але ми не виключаємо, що їх продаватимуть і в інших країнах світу. Скільки коштуватимуть такі електрокари – ще не повідомлялося.

На даний момент ми знаємо, що першим під новим суббрендом з'явиться електричний кросовер. Його збудують на базі Cupra Tavascan. Він, мабуть, буде трохи довшим, нижчим і ширшим, ніж VW ID.5.

Volkswagen тестує електричний кросовер під новим суббрендом

Новий кросовер матиме таку ж електричну силову установку, як Tavascan. Щоправда, поки що про це ще офіційно нічого не повідомлялося. Tavascan в Європі зараз пропонують із двома варіантами силової установки. Перший варіант - один електромотор потужністю 281 к.с. Другий варіант – два електромотори загальною потужністю 335 к.с. Обидві версії оснащуються однаковою літій-іонною батареєю на 77 кВтг. Запас ходу складає десь близько 550 км.

Прототип нового електричного кросовера, який помітили фотошпигуни під час дорожніх тестів, справді схожий на Cupra Tavascan. Це одразу видно, оскільки тестовий прототип отримав мінімальний камуфляж.

Volkswagen тестує електричний кросовер під новим суббрендом
Cupra Tavascan

Коли Volkswagen розпочне продавати електромобілі під новим суббрендом? Точно поки що не відомо. Мабуть, перший такий електрокар з'явиться у 2025 чи 2026 році. Не раніше. Про це свідчить те, що тестовий автомобіль ще на ранній стадії розробки.

В Україні зараз найдоступніший автомобіль компанії Volkswagen – це кросовер Volkswagen T-Cross. Він з 1,0-літровим бензиновим двигуном потужністю 115 к.с. коштує від 1 011 217 гривень.

Раніше повідомлялося, що VW Golf нового покоління отримає електричну силову установку.


Максимов Віталій, Тудей





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