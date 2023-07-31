У Європі вперше помітили новий Hyundai Tucson

Компанія Hyundai завершує розробку оновленого Hyundai Tucson. Фотошпигуни помітили цей кросовер під час дорожніх тестів десь у Європі.

Hyundai Tucson незабаром отримає серйозне оновлення. З 2020 року покупцям пропонують Tucson четвертого покоління. До п'ятого покоління ще довго. Але інтерес до цієї моделі підтримуватимуть за рахунок оновлення у середині життєвого циклу.

Новий Tucson тестують у суцільному камуфляжі, тому поки важко сказати щось конкретне про те, які зміни відбулися в його дизайні. Мабуть, у цього кросовера будуть нові бампери, нова решітка радіатора, нові фари та задні ліхтарі, а також новий дизайн колісних дисків.

У салоні теж мають відбутися зміни, але які саме – ми ще не знаємо. Очевидно, покупцям запропонують нове обладнання.

У лінійці двигунів нічого кардинально не зміниться. Як і раніше будуть бензинові та дизельні двигуни, а також гібридні версії HEV та PHEV. Але їх модернізують із метою підвищення ефективності. Модернізації зазнають і гібридні версії, щоб у них став більше запас ходу на електротязі.

На жаль, на даний момент ми не маємо жодної інформації про оновлений Hyundai Tucson. Коли компанія Hyundai його офіційно представить? Це станеться десь наприкінці 2023 року. Але у продажу він з'явиться лише у першій половині 2024 року. Скільки коштуватиме новий Tucson – ще не оголошено. Думаємо, що ціни будуть трохи більшими, ніж на модель поточного року випуску, оскільки цей кросовер отримає нове обладнання та нові технології.

В Україні зараз новий Hyundai Tucson коштує від 1 006 100 гривень. Він оснащується 2,0-літровим бензиновим двигуном MPi потужністю 156 к.с., який працює разом із 6-ступінчастою механічною коробкою передач. Версія з повним приводом коштує від 1 195 900 гривень. Версія з 1,6-літровим дизельним мотором CRDi потужністю 136 к.с., який працює разом із коробкою передач 7DC, коштує від 1 253 600 гривень.

Гібридний Tucson коштує від 1 413 000 гривень. Він оснащується гібридним 1,6-літровим двигуном T-GDi HEV потужністю 230 к.с. Коробка передач у нього – 6-ступінчаста автоматична.

Нагадаємо, раніше компанія Hyundai представила автомобіль Hyundai Accent нового покоління. Це буде вже п'яте покоління популярного японського седана.