Шпигуни вперше показали новий кросовер Mazda CX-80

Компанія Mazda вивела на дорожні тести свій новий великий кросовер Mazda CX-80. Фотошиони вперше змогли сфотографувати цю новинку та показали її в Мережі.

Про те, що Mazda розробляє великий кросовер, стало відомо кілька років тому. І ось нарешті почалися його дорожні тести. Це означає, що у продажу він з'явиться зовсім скоро.

Ми знаємо, що Mazda CX-80 побудована на базі кросовера Mazda CX-60. У них однакова задньопривідна платформа. Тобто фактично CX-80 – це версія CX-60, яка отримала додатковий третій ряд сидінь. Mazda CX-80 трохи більше, ніж CX-60. У неї, зокрема, трохи більша колісна база. Це зрозуміло, адже треба було місце для третього ряду сидінь.

Щоб ви представляли приблизно які розміри будуть у Mazda CX-80, ми вкажемо розміри Mazda CX-60. Довжина CX-60 становить 4740 мм, а колісна база – 2870 мм.

Судячи з шпигунських фотографій, у профіль Mazda CX-80 дуже схожа на Mazda CX-70. Але здалеку через камуфляж ця новинка нам нагадує новий Rolls Royce Spectre.

Які силові агрегати увійдуть до лінійки двигунів - ще точно не відомо. Ми припускаємо, що це будуть чотири- та шестициліндрові бензинові та дизельні турбомотори сімейств Skyactiv-X та Skyactiv-D. І, можливо, буде також версія з "м'якою" гібридною силовою установкою, в яку увійде 48-вольтовий стартер-генератор.

Зараз Mazda CX-60 оснащується 2,5-літровим бензиновим двигуном та електромотором загальною потужністю 323 к.с. Є також версія з шестициліндровим 3,3-літровим дизельним двигуном потужністю 251 к.с.

Mazda ще нічого не говорила про те, коли офіційно дебютує Mazda CX-60. Також не відомо, коли цей кросовер з'явиться у продажу. Мабуть, його продажі розпочнуться у 2024 році. Скільки він коштуватиме – ще не відомо. Але ми знаємо, що він буде відноситися до преміального сегменту. Це означає, що його ціна буде відповідною.

В Україні зараз Mazda CX-60 коштує від 1 796 400 гривень. Це комплектація EXCLUSIVE-LINE з 2,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 192 к.с., який працює разом із 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

Нагадаємо, раніше ми докладно розповіли про Mazda CX-60, яка з'явилася в продажу в Україні в червні 2023 року.