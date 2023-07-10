Дизайнери вперше показали новий Volkswagen Golf

Компанія Volkswagen планує у 2024 році почати продавати оновлений Volkswagen Golf. Дизайнери видання Motor на рендерних зображеннях показали, якою буде ця новинка.

Дизайнери вперше показали новий Volkswagen Golf

Volkswagen Golf – культовий автомобіль компанії Volkswagen. Наразі покупцям пропонують його восьме покоління. Розробка нового покоління вже ведеться (очікується, що це електромобіль), але також розробляється оновлена модель восьмого покоління.

Зміни в оновленому Golf будуть великі. Він отримає нові тонкі світлодіодні фари зі смужками, що світяться, які тягнуться до центру машини, а також нову решітку радіатора, нові бампери і нові задні ліхтарі. Ми також очікуємо на появу колісних дисків нового дизайну. Дизайнери видання Motor, створюючи рендери нового "Гольфа", спиралися на його шпигунські фотографії, раніше розміщені в Мережі, а також на новий стиль дизайну, який використовується компанією Volkswagen у своїх нових моделях.

У оновленого Golf буде оновлена цифрова панель приладів, нова інформаційно-розважальна система з 12-дюймовим дисплеєм у стандартній комплектації. В інших комплектаціях у мультимедійної системи екран буде на 15 дюймів. Нове багатофункціональне кермо буде мати звичайне, а не сенсорне керування. Загалом, у оновленого "Гольфа" буде більше цифрових можливостей і більше технологій, що має залучити до нього нових покупців.

Дизайнери вперше показали новий Volkswagen Golf

Лінійка двигунів залишиться незмінною. І, як і раніше, будуть дизельні мотори. За чутками, у оновленого "Гольфа" може вже не бути механічної коробки передач. Але ця інформація офіційно поки що не підтверджена. Всі версії будуть оснащуватися автоматичною 7-ступінчастою коробкою DSG. А повноцінна гібридна версія PHEV матиме 6-ступінчасту автоматичну коробку передач DSG.

Volkswagen планує офіційно представити оновлений Volkswagen Golf наприкінці 2023 року. Але продаж цієї новинки почнеться в 2024 році. Скільки коштуватиме новий Golf – ще не відомо. Думаємо, що він коштуватиме трохи дорожче, ніж модель попереднього року випуску. Оновлені моделі найчастіше завжди коштують дорожче.

Дизайнери вперше показали новий Volkswagen Golf

В Україні Volkswagen Golf зараз коштує від 1 304 939 гривень у стандартній комплектації та від 1 629 139 гривень у спортивній комплектації GTI. У стандартній комплектації Golf оснащується 1,4-літровим двигуном TSI потужністю 150 к.с., який працює в парі з 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що до 2030 року сімейство Volkswagen R стане повністю електричним.


Максимов Віталій, Тудей





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