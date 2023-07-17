У Мережі вперше показали новий позашляховик Toyota Century

Компанія Toyota вперше почала тестувати на дорогах загального користування свій новий флагманський позашляховик Toyota Century, який у продажу з'явиться наприкінці 2023 року. Фотошпигуни помітили його під час дорожніх тестів у Японії.

У Мережі вперше показали новий позашляховик Toyota Century

Про те, що Toyota розробляє новий флагманський позашляховик, стало відомо на початку 2023 року. Але то була інсайдерська інформація, офіційно не підтверджена. Лише у червні поточного року член правління компанії Toyota Сайман Харріс підтвердив, що цей японський автогігант розробляє новий великий позашляховик.

На даний момент нам відомо, що цей новий SUV буде називатися Toyota Century. Його збудують на базі однойменного люксового седана, який випускають з 1967 року. Він буде своєрідним японським аналогом Rolls-Royce Cullinan.

Тестовий прототип позашляховика Century сильно закамуфльований, тому поки що не можна сказати щось конкретне про його дизайн. Але загальне уявлення про те, як виглядатиме цей автомобіль, шпигунські фотографії все ж таки дають. Легкосплавні колісні диски дуже схожі на диски седана Century.

У Мережі вперше показали новий позашляховик Toyota Century

Цей новий позашляховик побудований на тій самій платформі, що і Toyota Grand Highlander. Яку силову установку він отримає – поки що точно не відомо. Седан Century оснащується бензиновим двигуном V12, але у однойменного позашляховика його не буде. Очікується, що ця новинка оснащуватиметься бензиново-гібридним силовим агрегатом. Крім того, вона матиме систему повного приводу AWD-i.

За даними Best Car Web, під капотом позашляховика Toyota Century знаходиться 3,5-літровий гібридний двигун V6. Він такий самий, як, наприклад, у Lexus LS 500h.

Яким буде салон – можна лише здогадуватись. Зрозуміло, що використовуватимуться матеріали високої якості. Водію та пасажирам запропонують різні нові технології, передові системи безпеки та комунікації.

У Мережі вперше показали новий позашляховик Toyota Century

Toyota почне продавати позашляховик Toyota Century наприкінці 2023 року. Це означає, що його офіційна прем'єра відбудеться вже найближчим часом. Він коштуватиме, мабуть, дорожче, ніж Land Cruiser 300. Скільки конкретно – поки що не відомо. Він конкуруватиме, мабуть, з Mercedes-Maybach GLS та Bentley Bentayaga.

Нагадаємо, раніше ми розповіли про те, чому в автомобілях компанії Toyota потрібно частіше міняти мастило, ніж вона рекомендує за гарантією.


Максимов Віталій, Тудей





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