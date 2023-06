Німецька компанія завершує виготовлення новітніх БМП Lynx для Угорщини

Далі країна сама розпочне виробництво цього озброєння.

Німецький збройний концерн Rheinmetall завершує процес виготовлення БМП KF41 Lynx для угорської армії. У соцмережі Twitter з'явилися фото з виробничої лінії підприємства, де видно процес роботи над військовою технікою, інформує ZN.ua .