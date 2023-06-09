Німецька компанія завершує виготовлення новітніх БМП Lynx для Угорщини
Далі країна сама розпочне виробництво цього озброєння.
Німецький збройний концерн Rheinmetall завершує процес виготовлення БМП KF41 Lynx для угорської армії. У соцмережі Twitter з'явилися фото з виробничої лінії підприємства, де видно процес роботи над військовою технікою, інформує ZN.ua.
Повідомляється, що на даний момент це перший етап контракту, за яким Угорщина отримає 46 БМП KF41 Lynx і командно-штабні машини, а також 9 броньованих евакуаційних машин Bergepanzer 3 B?ffel, які будуть виготовлені у Німеччині.
У рамках другого етапу контракту Rheinmetall у кооперації з угорським підприємством у місті Залаегерсег виготовить 172 БМП Lynx вже на території Угорщини. Повноцінне виробництво БМП KF41 Lynx в Угорщині має розпочатися в липні 2023 року.
Окрім бойових броньованих машин у комплект поставки входять боєприпаси та логістичні послуги, а також 16 вантажівок і навчання угорських військових на нових зразках озброєння.