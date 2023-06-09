Німецька компанія завершує виготовлення новітніх БМП Lynx для Угорщини

Далі країна сама розпочне виробництво цього озброєння.

Німецький збройний концерн Rheinmetall завершує процес виготовлення БМП KF41 Lynx для угорської армії. У соцмережі Twitter з'явилися фото з виробничої лінії підприємства, де видно процес роботи над військовою технікою, інформує ZN.ua .

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Production of KF41 Lynx for the Hungarian contract. pic.twitter.com/AaftV2DQoa — Jeff2146?? (@Jeff21461) June 7, 2023

Повідомляється, що на даний момент це перший етап контракту, за яким Угорщина отримає 46 БМП KF41 Lynx і командно-штабні машини, а також 9 броньованих евакуаційних машин Bergepanzer 3 B?ffel, які будуть виготовлені у Німеччині.

У рамках другого етапу контракту Rheinmetall у кооперації з угорським підприємством у місті Залаегерсег виготовить 172 БМП Lynx вже на території Угорщини. Повноцінне виробництво БМП KF41 Lynx в Угорщині має розпочатися в липні 2023 року.

Окрім бойових броньованих машин у комплект поставки входять боєприпаси та логістичні послуги, а також 16 вантажівок і навчання угорських військових на нових зразках озброєння.