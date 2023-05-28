Американська компанія отримала більше $1 мільярда на будівництво атомних субмарин

Контракт має бути виконано до 2033-го року.

Компанія "General Dynamics Electric Boat" отримала контракт на будівництво відразу двох атомних підводних човнів класу Virginia. Про угоду було оголошено на офіційному сайті Міністерства оборони США, інформує ZN.ua.

Американська компанія отримала більше $1 мільярда на будівництво атомних субмарин
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Сума угоди склала $1,076 млрд. Кошти виділено на закупівлю матеріалів корпусу та основного обладнання для атомних підводних човнів SSN 812 і SSN 813. Роботи за контрактом завершаться до вересня 2033 року.

Субмарини класу Virginia спроєктовані з урахуванням вимог XXI століття. Вони можуть нести торпеди та крилаті ракети Tomahawk. Деякі підводні човни наприкінці поточного десятиліття отримають гіперзвукові ракети.

Підводні човни мають довжину 114,9 метра, ширину до 10,5 метра і водотоннажність 7800 тонн. Швидкість субмарини становить понад 60 км/год. У середньому кожен підводний човен обходиться Військово-морським силам США більш ніж у $2 млрд.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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