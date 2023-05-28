Американська компанія отримала більше $1 мільярда на будівництво атомних субмарин

Контракт має бути виконано до 2033-го року.

Компанія "General Dynamics Electric Boat" отримала контракт на будівництво відразу двох атомних підводних човнів класу Virginia. Про угоду було оголошено на офіційному сайті Міністерства оборони США , інформує ZN.ua .

© відкриті джерела

Сума угоди склала $1,076 млрд. Кошти виділено на закупівлю матеріалів корпусу та основного обладнання для атомних підводних човнів SSN 812 і SSN 813. Роботи за контрактом завершаться до вересня 2033 року.

Субмарини класу Virginia спроєктовані з урахуванням вимог XXI століття. Вони можуть нести торпеди та крилаті ракети Tomahawk. Деякі підводні човни наприкінці поточного десятиліття отримають гіперзвукові ракети.