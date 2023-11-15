У США деталі для атомних підводних човнів роблять на 3D-принтерах

У програму вкладаються мільйони доларів.

ВМС США серйозно націлилися на використання 3D-принтерів у виробництві деталей для субмарин. До того ж, саме "адаптивні технології" назвали єдиною умовою для того, щоб залишитись у графіках виробництва. Про це пише Defense One , інформує ZN.ua .

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Виготовлені за цією технологією деталі вже почали встановлювати на підводні човни. Рівень довіри до 3D-друку настільки значний, що його використовують не просто у військовій техніці, а у субмаринах, до яких є значні вимоги щодо надійності.

До того ж, йдеться не просто про підводні човни, а про субмарини класу Columbia, які мають прийти на заміну Ohio. Це стратегічні субмарини з міжконтинентальними балістичними ракетами - одна з основ ядерної безпеки США .

"Нам абсолютно необхідне адитивне виробництво. Якщо ви подивіться на компоненти кораблів - поковки, виливки, фітинги, клапани, кріпильні деталі - ми не зможемо задовольнити попит для будівництва необхідних нам підводних човнів, а також на підтримку їх експлуатації, не переходячи на адитивне виробництво", - підкреслив контрадмірал Джонатан Ракер, який відповідає за закупівлю субмарин у Пентагоні.