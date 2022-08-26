Українці роблять одну помилку при покупці автомобілів у ЄС

Українці зараз найчастіше купують у Європі дизельні автомобілі. Експерти Інституту досліджень авторинку вважають, що українці, купуючи машини з дизелем, приймають поспішне рішення.

Українці роблять одну помилку при покупці автомобілів у ЄС

Зокрема, у І півріччі 2022 року в Україну ввезли 156 400 дизельних автомобілів, 97 200 бензинових автомобілів, 11 900 машин із ГБО, а також 3 400 гібридів та 3 300 електромобілів. Якщо у січні 2022 року частка дизельних автомобілів становила 38,8%, то у червні – вже 66%.

Експерти Інституту досліджень авторинку кажуть, що українці, купуючи за кордоном автомобілі з дизельним двигуном, приймають поспішне рішення. На їхню думку, дизельне паливо зараз в Україні не є перспективним.

Українці роблять одну помилку при покупці автомобілів у ЄС

Справа в тому, що вартість дизельного палива на українських АЗС більша, ніж бензину. До того ж утримання дизельного автомобіля, особливо якщо йдеться про машини віком понад 10-15 років, значно дорожче, ніж бензинових транспортних засобів.

Тим часом, українці за кордоном найчастіше купують якраз автомобілі віком від 11 до 20 років. Вони становлять близько 65% від усіх машин, що ввозяться в Україну під розмитнення.

Раніше стало відомо, що в Україні хочуть збільшити штрафи за перевищення швидкості.


Максимов Віталій, Тудей





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