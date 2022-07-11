2022-07-11
Митники привласнили мільйони за допомогою цинічної схеми: деталі події на Львівщині
Служба безпеки України розкрила та знешкодила злочинне угруповання у Львівській області.
Злочинне угруповання складалося зі співробітників Львівської митниці, брокерів та іноземців у ЄС. Вони брали хабар за організацію “зеленого коридору” для ввезення автомобілів в Україну. При цьому оформлялися підроблені документи для реєстрації машини в Україні без попереднього зняття з обліку за кордоном.
Правоохоронці провели серію обшуків та виявили документацію та гроші.
П’яти учасникам злочинного угруповання повідомили про підозру за трьома статтями закону. Досудове розслідування продовжується.
Алексей Ионов, politeka.net