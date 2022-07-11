Митники привласнили мільйони за допомогою цинічної схеми: деталі події на Львівщині

Служба безпеки України розкрила та знешкодила злочинне угруповання у Львівській області.

Шахраї отримували мільйонні доходи на пільговому розмитненні автомобілів на іноземній реєстрації. За схемою зловмисників до України в’їхало понад 40 тисяч імпортних машин.

Злочинне угруповання складалося зі співробітників Львівської митниці, брокерів та іноземців у ЄС. Вони брали хабар за організацію “зеленого коридору” для ввезення автомобілів в Україну. При цьому оформлялися підроблені документи для реєстрації машини в Україні без попереднього зняття з обліку за кордоном.