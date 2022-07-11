Митники привласнили мільйони за допомогою цинічної схеми: деталі події на Львівщині

кордон, євробляхи, нульове розмитнення

Служба безпеки України розкрила та знешкодила злочинне угруповання у Львівській області.

Шахраї отримували мільйонні доходи на пільговому розмитненні автомобілів на іноземній реєстрації. За схемою зловмисників до України в’їхало понад 40 тисяч імпортних машин.

Злочинне угруповання складалося зі співробітників Львівської митниці, брокерів та іноземців у ЄС. Вони брали хабар за організацію “зеленого коридору” для ввезення автомобілів в Україну. При цьому оформлялися підроблені документи для реєстрації машини в Україні без попереднього зняття з обліку за кордоном.

Правоохоронці провели серію обшуків та виявили документацію та гроші.

П’яти учасникам злочинного угруповання повідомили про підозру за трьома статтями закону. Досудове розслідування продовжується.


Алексей Ионов, politeka.net





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