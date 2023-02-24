На Львівщині підліток їздив за кермом "Геліка", фото: "батько каже, що не знав"

На Львівщині підліток їздив за кермом "Геліка", фото: "батько каже, що не знав"

21 лютого на Львівщині патрульною зупинили автомобіль Mercedes-Benz G500 за порушення правил дорожнього руху.

Як повідомляє патрульна поліція Львівської області, водій автомобіля - неповнолітній.

Поліцейські викликали на місце події батька 15-річного львів’янина. Той запевняв, що не знав про вчинок сина.

На 50-річного чоловіка склали протокол за ч. 3 ст. 184 (Вчинення неповнолітніми віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років правопорушення, відповідальність за яке передбачено Кодексом України про адміністративні правопорушення) КУпАП.

"Пильнуйте своїх дітей і пам'ятайте, що їхня поведінка залежить від правильного виховання", - повідомили у поліції.

Раніше повідомлялося, що у Львові посадовець незаконно продав Будинок вчених - громаді міста завдано збитки на майже 12 млн гривень.

Як повідомляє департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, ексголові райадміністрації Львівської міської ради висунули підозру у незаконному відчудженні Будинку вчених.

Посадовець видав розпорядження та надалі підписав свідоцтво на об’єкт.

Таким чинорм право власності на Будинок вчених, що розташований в історичній частині міста, було зареєстровано на іншу організацію.

У результаті таких дій із комунальної власності незаконно було відчужено нерухомість, а громаді міста завдано збитки на майже 12 млн гривень.

Колишньому голові РДА інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК (службова недбалість).

В межах кримінального провадження на об’єкт нерухомості накладено арешт.


Юлія Олександренко, politeka.net





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