На Львівщині спіймали п'яного священика за кермом: суд виніс вирок

У Львові священика оштрафували на 17 тисяч гривен за п’яну їзду.

Як вказано у постанові суду, священика зупинила поліція 8 січня 2023 року біля заправки на виїзді зі Львова, повідомляє "zaxid.net".

За даними поліції, він керував авто з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Від проходження перевірки на стан сп’яніння він відмовився у присутності двох свідків.

На розгляд справи у суді тоді ще підозрюваний не з’явився. У постанові вказано, що порушник працює священиком. Згідно з даними бізнес-пошукової платформи YouControl він є керівником кількох парафій ПЦУ у Львівській області.

Шевченківський районний суд Львова визнав винним священика винним.

Суддя дослідила матеріали справи, зокрема й відео з нагрудних камер патрульних, та визнала священика винним у нетверезому водінні.

Його позбавили водійських прав на рік та оштрафували на 17 тис. грн. На постанову суду ще може бути подана апеляція.