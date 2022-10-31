Підліток за кермом збив 9-річну дитину: у поліції повідомили подробиці ДТП

На Полтавщині поліція встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди, в якій травмувався малолітній хлопчик.

Як повідомляє поліція, ДТП сталася 29 жовтня, близько 17:45 години, по вулиці Цибаня, в місті Пирятин.

Поліцейськими попередньо встановлено, що легковик «Geely», під керуванням водія, 2005 року народження, здійснив наїзд на 9-річного хлопчика. Унаслідок ДТП, малолітній отримав тілесні ушкодження та був доставлений до Лубенської лікарні інтенсивного лікування.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, за процесуального керівництва Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури, внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює всі обставини та причини ДТП.